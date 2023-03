Audax Italiano dio el gran golpe en la Copa Sudamericana al eliminar a Universidad Católica. El conjunto itálico vino desde atrás en el marcador y terminó quedándose con el triunfo por 3 a 2 y con la clasificación a la fase de grupos del torneo continental.

El cuadro dirigido por Manuel Fernández contó con varios puntos altos en el encuentro ante los Cruzados, entre los que destacaron: Gonzalo Sosa, Fernando Juárez, Matías Sepúlveda y Michael Fuentes Vadulli, uno de los autores de los goles en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Fuentes ya cuenta con nominación a la Selección Chilena | Foto: Agencia Uno

Durante este miércoles, el jugador de 24 años se tomó un tiempo y conversó con el programa Pauta de Juego, donde confesó la confianza que le tienen sus compañeros a la hora de encarar a los rivales, en especial uno: Marcelo Díaz.

"La confianza de mis compañeros es fundamental porque uno más chico si uno la pierde lo putean, eso en otros equipos pasa y es normal, pero aquí no y me dicen 'si la vas a cagar, cagala con ganas' y ellos me respaldan y yo sé que si la pierdo nadie me va a decir nada malo", indicó el ex Deportes Iquique.

"Con Marcelo Díaz que nos conocemos hace dos o tres meses y me dice 'este es el Michael que yo estoy conociendo y así te quiero ver'. Son palabras de una persona que ha jugado en todos lados, campeón de América y el respeto que se merece te dice este tipo de cosas, entonces la confianza de los compañeros es fundamental", remató.

Ahora, los audinos deberán rápidamente dar vuelta la página y este lunes 13 de marzo enfrentarán en el Bicentenario de La Florida a O'Higgins, partido donde buscarán salir de los últimos lugares del fútbol chileno.