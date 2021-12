Si hay alguien que conoce desde cerca a Joaquín Larrivey, es Gerardo Reinoso. El ex futbolista de la Universidad Católica es el suegro del goleador de la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional y espera con ansias una posible llegada del delantero a Los Cruzados.

La llegada de Ronnie Fernández al Romántico Viajero parece indicar que la salida del delantero trasandino está cada vez más cerca y sus representantes comienzan a mirar nuevos horizontes de cara al futuro del ex Cagliari y Celta de Vigo.

Reinoso es uno de los jugadores más queridos y recordados por la hinchada de la UC y en más de alguna vez ha declarado que le gustaría ver a Larrivey con la camiseta del conjunto precordillerano. Fue en una entrevista exclusiva con Redgol, que La Vieja habló sobre el futuro de su yerno.

"Estamos rezando en la familia para que se me cumpla el sueño de tener a Joaquín en la Católica. Y ya le taladré la cabeza a mi hija Agustina", declaró entre risas Reinoso.

"Los hinchas me llaman, me mandan audios y me escriben. No quieren que se vaya Zampedri. Pero si se va, todos piden a Joaquín. Me gustaría ver a los dos en Copa Libertadores... Zampedri puede ir por los costados, es más joven, y se llevarían bárbaro", agregó el ex volante.

Y si bien, no sería el primer jugador que pasa de la U a la UC, para Reinoso esto sería "bien merecido, porque demostró con goles, como los goleadores, que está a la altura de los grandes equipos", remarcó.

Además, complementó que "es una opción que sinceramente Joaquín ve con muy buenos ojos. Y a pesar de que espera la contestación de la U, porque se sintió muy bien ahí, el fútbol es fútbol y los goleadores cuestan".

Finalmente, el ex jugador reveló que Larrivey "sigue esperando, es un gran profesional, se pone la camiseta y estuvo muy ilusionado con la U. Pero te puedo decir que está abierto a todas las posibilidades. Si es lo de la Católica, seria un golazo para toda la familia cruzada", cerró.