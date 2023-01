Histórico Azul no quiere ver ni en pintura a Felipe Gutiérrez en la U: "No es un jugador que se embarre el pantalón"

Universidad de Chile trabaja con tranquilidad en esta nueva semana tras lo que fue la importante victoria que consiguió en la segunda fecha del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Mauricio Pellegrino lograron imponerse por la cuenta mínima ante Unión Española en Valparaíso.

Ante lo que fue este duelo, un histórico de los ‘Azules’ como lo es Cristián Castañeda habló en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que fue el triunfo de la U, en la que destacó lo que ha sido el rendimiento de Matías Zaldivia.

“El otro día cometió un error que nos costó caro, pero es un jugador de mi agrado, es un tipo picado, como rival no te cae muy bien, pero de compañero te sirve, es un tipo que le gusta ganar y competitivo, eso de alguna manera se refleja jugando. Me parece bien”, comenzó expresando Castañeda.

Hablando más sobre lo que será el futuro del ‘Romántico Viajero’, el ‘Scooby’ comentó sobre la posibilidad de que arribe Felipe Gutiérrez al club, algo que no le agrada en demasía, ya que no lo considera un jugador para la U.

Felipe Gutiérrez es opción en la U | Foto: Agencia Uno

“No me gusta, yo a Felipe Gutiérrez lo considero un muy buen jugador, pero para Universidad Católica. No es un jugador que se embarre el pantalón, que demuestre algo como lo es con Zaldivia, un tipo pesado, picado, que te eche la choreada. Felipe Gutiérrez no tiene eso, esa es mi opinión”, confesó a Bolavip.

Finalmente, Castañeda se refirió a lo que es la situación que tiene como protagonista a Darío Osorio y su opción de poder partir al ‘Viejo Continente’, en la que el histórico ‘Azul’ pide que la ‘Joya de Hijuelas’ se siga fogueando en el club.

“Sería bueno que se quede hasta fin de año, pero eso no lo decido yo, hoy los representantes quieren asegurar el chancho como se dice, así que yo creo que se va ir. Debería jugar más acá, madurar y competir. No depende de uno”, cerró.