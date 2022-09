Lamentable fue el final -o inicio- que tuvo el Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, compromiso que apenas pudo ver cinco minutos de fútbol antes que tuviera que ser suspendido.

La pirotecnia que lanzó la barra de Universidad Católica hacia el campo de juego afectó de manera directa al portero de la U, Martín Parra, quien no pudo seguir en el campo de juego obligando a la suspensión del compromiso.

Ahora, quedará en manos de la ANFP determinar qué sucederá finalmente con el partido y eso recién se sabrá en el día de mañana cuando el directorio del ente rector del fútbol chileno dirima todo en una reunión extraordinaria.

Neira se choreó y pidió los puntos para la U. | Foto: Archivo

“Lo de hoy día no tiene nombre. No entiendo por qué juegan un miércoles a las 5 de la tarde, por qué no juegan a las 8, por qué les dan la razón a los hinchas. Juegan todos los partidos pensando en que van hacer algo”, dijo Miguel Ángel Neira en exclusiva a Bolavip Chile.

Neira asegura que es un grupo reducido de hinchas que provocan desmanes: “Es un puñado pequeño, tiran una bengala cuando van cuatro minutos y con el gol recién anotado. Cuesta mucho entender esto y no hay sanciones deportivas que es lo más terrible”.

ver también Histórico azul hace pebre a Isla y su reprochable actitud con Parra

El histórico cruzado no se guardó nada y en el cierre pide los puntos para Universidad de Chile: “Yo creo que el partido debería darse por terminado, aunque no esté en el reglamento, créenlo ahora para que se acabe de una vez por todas. No murió el jugador, pero no po’, que gane la U y punto, se acabó. Nunca más van hacer lo que hicieron”.