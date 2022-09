La suspensión del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile fue polémica por el petardo que alcanzó a Martín Parra, lo que motivó a Mauricio Isla ir a encararlo y ganarse el repudio en Redes Sociales y por un histórico ex jugador de de la U.

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile tuvo el peor final posible en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde apenas se alcanzaron a jugar cuatro minutos.

El partido comenzó positivo para la UC después de un dudoso penal cobrado por Felipe González y, cuando los equipos se aprestaban para reanudar el juego, bombas de estruendo cayeron muy cerca del portero azul Martín Parra, impidiendo que pueda seguir en el campo de juego y provocando la suspensión del compromiso.

Una de las imágenes lamentables que se alcanzaron a ver en la transmisión oficial de TNT Sports fue cuando Mauricio Isla corrió toda la cancha para encarar a Martín Parra y pedirle que se pare para que el juego siga.

Isla fue a encarar y el plantel de la U se enojó con el seleccionado. | Foto: TNT Sports

“En la cancha todo es diferente, la parte de arriba es la mala, la que permitió que se jugaran con público este clásico. Los perdonan, los castigan y así. Esto refrenda lo que pasa en el fútbol chileno”, dijo Sandrino Castec en exclusiva con Bolavip sobre los hechos de violencia ocurrido.

Castec no dejó pasar el hecho y le pegó duro al presidente de Cruzados: “Tagle está hablando las mismas tonteras que Milad. No se hace responsable de nada y están dañando el fútbol. No es el mismo Tagle que cuando ingresó a Católica, es de la misma razón del grupo que está manejando el fútbol chileno”.

En el cierre, el histórico azul le pegó con todo a Mauricio Isla y su reprochable actitud de ir a encarar a Martín Parra en el suelo después de haber sido afectado por los fuegos de artificio: “Es una falta de respeto lo de Isla. Encuentro que es una falta de respeto, pero ellos viven en un mundo absolutamente distinto”.