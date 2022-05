El ex portero de la Selección Chilena y Universidad de Chile, Johnny Herrera, entregó su lista de ausentes en la nómina de La Roja para la gira de Asia, en donde pataleó por la ausencia de jugadores como Lorenzo Reyes, Rodrigo Echeverría, Cristóbal Campos y Lucas Assadi.

Johnny Herrera reclama por ausencia de ex compañeros de Universidad de Chile en la nómina de La Roja para la gira de Asia

La Selección Chilena tiene prácticamente todo listo para encarar la gira de partidos amistosos en Asia, donde deberá enfrentar a Corea del Sur, Túnez y un rival que saldrá entre las selecciones de Japón y Ghana.

Pese a que La Roja aún no tiene oficialmente un director técnico que se haga cargo del equipo adulto masculino, hubo nómina a inicios de semana en donde destacaron viejas glorias como Gary Medel, Mauricio Isla y asomaron varios jugadores de proyección como Vicente Pizarro, Darío Osorio y Clemente Montes, entre otros.

Uno que bien sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Chilena es Johnny Herrera, ex portero de La Roja y Universidad de Chile, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports eligió a los grandes ausentes de la gira asiática de Chile; Cristóbal Campos, Rodrigo Echeverría, Lorenzo Reyes y Lucas Assadi.

“Voy por conocimiento, porque son los partidos que más veo. Campos (Cristóbal) es lejos el arquero con más proyección que he visto en los últimos 20 años. Le faltan minutos, lo más probable es que ojalá los tenga ahora en Copa Chile. No digo que el portero que está jugando en la U es mal arquero, pero Campos no tiene nada que envidiarle a ningún arquero de nuestro medio”.

'Campitos compadre' es otra de las grandes ausencias según Johnny. | Foto: Agencia UNO

Después, fue el turno de Echeverría, aludiendo que “Viene haciendo campañas extraordinarias, de volante de contención, de central. En la U no brilló mucho porque era joven y segundo porque jugaba en cualquier lugar. Se ganó su espacio y es el principal jugador que tiene en la parte defensiva Everton, es el distinto, va bien arriba y es de los pocos volantes mixtos en nuestro medio”.

Otro ex azul que fue apuntado como ausencia por el ex portero fue ‘Lolo’ Reyes, quien hoy en día la rompe en Ñublense: “Me dediqué a ver el partido de Ñublense. Dio cátedra de buen fútbol y más cuando Chile, hoy por hoy, no tiene buenos nombres”, justificó.

En el cierre, y siguiendo con la tradición azul, Herrera clamó por una joven joya: “Como proyección, Lucas Assadi. No lo conocía tanto y no me acordaba de él en cadetes porque era chico y era una excelente proyección. A Assadi lo pongo como enganche, un ‘8’ a la antigua. Acompañado con Osorio y Vargas en la U, de buen pie, desequilibrante y en nuestro medio es pocas veces visto”, cerró el ídolo azul.