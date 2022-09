Jorge Valdivia ha estado más que identificado con Colo Colo a lo largo de su carrera, club en donde hizo su proceso formativo, fue finalista de la Copa Sudamericana 2006 y después partió al extranjero para pegar la vuelta en el Cacique el 2017.

El romanticismo del Mago con los albos, eso sí, pudo haber tenido un giro distinto según reveló Jorge Sampaoli -exitosísimo ex entrenador de Universidad de Chile- en diálogo con Los Tenores de Radio ADN.

La carrera de Valdivia estuvo largamente identificada con Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Valdivia fue sin rodeos y le consultó directamente al estratega si era verdad que él lo quería para comandar el proceso que terminó con la obtención de la Copa Sudamericana 2011: “Sí, es verdad. Es que cuando empezamos el seguimiento más detenido sobre tu desplazamiento en el campo, jugadores como vos te pasó realmente que tu físico no te permitió tener regularidad hasta que apareció José Amador en tu carrera (risas)”.

“Seguimos mucho tu etapa final de Palmeiras donde salvaste al equipo prácticamente solo del descenso, pudimos llevar a José a que te ayude en Palmeiras y vimos a un jugador que solo necesitaba jugar ubicado y que no descendiera en el campo porque el juego posicional para un jugador como vos es estar cerca de la habilitación, de la última decisión y no la primera”, complementó el ex estratega azul.

La idea de Sampaoli, a clara vista, no llegó a buen puerto: “No recuerdo muy bien por qué. Sé que era un objetivo deportivo nuestro que en aquel caso la gente del club dijo que era inalcanzable no tanto por su pasado en Colo Colo, si no que, por otras cosas, por lo económico, pero no recuerdo bien sinceramente”, remató el campeón de América con Chile.