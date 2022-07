El ex delantero de Universidad de Chile no tuvo piedad en su análisis del Superclásico en exclusiva con Bolavip Chile, donde Mauricio Pinilla aseguró que no es mucho más lo que Diego López pueda hacer y le puso la lápida e Bastián e Ignacio Tapia como los centrales de los azules.

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo terminó inclinándose a favor de los albos en el segundo tiempo, quienes impusieron su lugar en la tabla de posiciones y la jerarquía del plantel para llevarse el compromiso por un claro 3-1 que se marcó más en la segunda fracción.

La U arrancó bien y en la primera mitad se plantó de igual a igual ante el líder del Campeonato Nacional 2022, pero en la segunda etapa hizo agua en defensa y no pudo aguantarle el ritmo a un Cacique que se lo terminó llevando por delante.

Uno que no se quiso quedar abajo del análisis del Superclásico fue Mauricio Pinilla, quien en exclusiva con Bolavip Chile dio sus impresiones del encuentro y le mandó un duro recado a la zona posterior de los azules.

La U nuevamente cayó ante Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“En la previa se preveía que Colo Colo iba estar mejor, pero no se previa que te iban a regalar esos diez minutos de juego que la U lamentablemente no quiso aprovechar con esos dos errores defensivos y el penal no concretado y nos terminamos diluyendo como ha sido la tónica en los últimos partidos”, dijo en el arranque ‘Pinigol’.

Consultado sobre si a la U le pesó el penal fallado por Palacios, fue enfático: “Por supuesto, te pone en otra posición, en ventaja en el marcador ante un equipo que estaba frágil en defensa y no estaba conectando. No puedes desaprovechar esa gran oportunidad, después cometes errores en la salida, el penal ingenuo de Navarrete y terminas empatando el partido jugando de igual a igual el primer tiempo con Colo Colo, que afinó un par de cosas en el segundo tiempo y la U se fue de la cancha, fue inexistente lo que hizo el equipo de Diego López”.

Pinilla sencillamente sepultó a la zona posterior de los azules, sobre quienes dijo que “Nuevamente los errores defensivos son muy notorios, la U no puede jugar con esa defensa. Con todo el respeto, Bastián e Ignacio Tapia no pueden ser los centrales de la U hoy día. Quizás, en un futuro si mejoran, ganan experiencia sí, pero hoy día no pueden ser los centrales de la U”.

¿Y Diego López? Pinilla aclara: “Diego López no puede hacer mucho con este plantel, hace cambios, mete a Juniors, hace una falta estando poco conectado con el partido (…) Los jugadores tienen que dar un poco más, no es tanto de López. Puede venir Guardiola Klopp, Nagelsmann pero no puede hacer milagros si el plantel está incompleto”, remató el ex delantero.