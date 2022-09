El ex delantero de la Universidad de Chile, Mauricio Pinilla tuvo palabras para lo que fueron las declaraciones del entrenador Azul, Sebastián Miranda, las cuales respaldó completamente y le mandó su palo a Azul Azul

Mauricio Pinilla respalda los dichos de Sebastián Miranda y lanza su palo para Azul Azul: "Que les van tener respeto si no están nunca"

Una semana conflictiva es la que se ha llevado dentro del fútbol nacional, en donde sin duda que el acto ocurrido a mitad de semana en el duelo de Copa Chile entre Universidad Católica y Universidad de Chile, el cual tuvo como mayor protagonista al portero de la U, Martín Parra, sigue dejando coletazos por la decisión que tomo la Federación del Fútbol Nacional con reanudar este encuentro.

Durante esta jornada, el estratega de los ‘Azules’, Sebastián Miranda brindó su respectiva conferencia de prensa y tuvo palabras para lo que fue esta determinación de volver a disputar el partido, en donde el DT señaló duramente que la ANFP le ha ido perdiendo el respeto a la Universidad de Chile.

Ante estos dichos, un ex jugador de la U y hoy comentarista como lo es Mauricio Pinilla se refirió a las declaraciones del entrenador del ‘Romántico Viajero’ en Radio Agricultura, respaldando por completo lo que fueron sus declaraciones, señalando que quienes manejan a la U hoy en día no tienen un peso importante.

“Estoy de acuerdo con el Seba Miranda, lo que pasa es que la dirigencia de la U hace un par de años que es debilucha, muy debilucha. Aparece cuando no tiene que aparecer, no aparece cuando tiene que aparecer”, señaló el ex delantero.

Sebastián Miranda fue duro con sus dichos a la ANFP | Foto: Agencia Uno

Complementando lo anterior, Pinilla señala que es muy complejo que dentro de la Asociación Nacional la Universidad de Chile pueda tener un peso como el que tenía antes, ya que los mandamases de la U pasan completamente desapercibidos.

“Que les van tener respeto si no están nunca. Yo creo que tiene muy poco peso la dirigencia Azul dentro de la ANFP”, terminó de declarar 'Pinigol' en Radio Agricultura.

Universidad de Chile seguirá expectante a lo que será la reprogramación del duelo de los cuartos de final de vuelta por Copa Chile ante Universidad Católica y de momento, se focaliza en el Campeonato Nacional en donde se enfrentará a Audax Italiano.