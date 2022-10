El ex delantero de Universidad de Chile se refirió a la situación de quién debe ser el arquero ante Universidad Católica en lo que resta de juego por Copa Chile. Pinigol fue tajante con respecto a este tema.

Mauricio Pinilla sin filtro: "Martín Parra no es patrimonio de la U, Cristóbal Campos es patrimonio de la U"

Universidad de Chile está pensando en su próximo desafío y que es uno de los más importante del año, el cual es enfrentar a Deportes La Serena por la Fecha 27 del Campeonato Nacional.

El cuadro azul está complicado en la tabla de posiciones, donde está a tres puntos del descenso directo y los granates son un rival directo por la permanencia.

No obstante, hay otra situación que también en la U están mirando de reojo y es el duelo contra Universidad Católica por la vuelta de los cuartos de final de Copa y que debió ser suspendido a los 6 minutos de juego por el incidente de Martín Parra.

Con relación a este compromiso, es que en Deportes en Agricultura se abrió el debate sobre quién debería ser el portero titular ante los cruzados, Martín Parra o Cristóbal Campos, y a lo que Mauricio Pinilla fue categórico.

"(Martín) Parra no es patrimonio de la U, Cristóbal Campos es patrimonio de la U. ¿Qué es lo que necesita Campos? Partidos, experiencia y sobretodo en este tipo de competencias que tienen un nivel un poquito más alto. Un partido con Católica, una definición importante, Campos tiene que hacerse los huevos en estos partidos. Me encantaría no poder decirlo por el chico Parra", expuso 'Pinigol'.

El portero podría ser el arquero ante la UC | Foto: Agencia UNO

En cuanto a lo que se ha hablado luego del lamentable suceso que afectó a Parra contra la UC y según lo planteado en el panel radial, en la interna del club dicen que es el ex Huachipato el que debería atajar en desmedro de Campos.

Ante aquello, es que Pinilla no tuvo filtros y se lanzó con esta supuesta decisión que estarían tomando en la institución.

"Ahora le queremos prender velitas a Parra cuando ni siquiera lo presentamos, hueón. Ni siquiera lo presentaron, no fue presentado como refuerzo de la U y ahora queremos prenderle velitas por una actuación en un partido. Ya le faltaste el respeto cuando llegó sin siquiera presentarlo y ahora es como 'Ay si, ahora queremos compensar la cagada que nos mandamos, te vamos a prender dos velitas y vas a jugar los cuartos de final'", cerró.