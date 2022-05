Un fuerte terremoto provocó la derrota de la Universidad de Chile ante Audax Italiano en el Estadio Elías Figueroa Brander. Los dirigentes de Azul Azul decidieron que Santiago Escobar no siguiera al mando del Romántico Viajero y ahora comienzan a ver a distintos nombres que se hagan cargo del equipo en este mal presente.

Uno de los nombres que llama la atención de los hinchas azules es Miguel Ángel Russo, quien ha tenido una extensa trayectoria como entrenador y que tuvo un paso en la U en 1996.

El ex director deportivo ejecutivo de la Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, escogió al trasandino como el "candidato ideal", pero sabe que es casi una utopía producto de su actual sueldo.

"Te voy a dar un nombre que a mí me encantaba por su estilo y el conocimiento que tiene. Yo se que esto tiene un componente emocional gigante y hay un entrenador que a mí me encanta, pero capaz que no esté al alcance del bolsillo de la U: Miguel Ángel Russo", indicó el ex delantero de los Azules.

Russo actualmente dirige el Al-Nassr Football Club de Arabia Saudita | Foto: Getty Images

"Tiene conocimiento, tiene manejo, tiene mucho camarín, es de los tipos vivos, que se pone siempre por delante y te enseña mucho. Tuve la oportunidad de estar con él el año pasado y el tipo tiene un recuerdo de Chile y de la U muy presente", cerró.

Recordar que la U hizo oficial este lunes el interinato de Sebastián Miranda, quien abandonó la Sub 17 y ahora estará a cargo del plantel de honor por los próximos cuatro partidos.