Miguel Ramírez aseguró que O'Higgins "sufrió mucho con el tema físico" y que no se quería ir: "Me dolió la salida, quería seguir"

Miguel Ramírez llegó a la banca de O’Higgins para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2021 con la misión de levantar a un cuadro celeste que venía bajo. Si bien a ratos lo logró, cabe mencionar también que O’Higgins solo logro zafar de todo peligro en las últimas dos fechas del torneo.

Con ese aliciente, sumado a cinco partidos ganados, cuatro empatados y 8 perdidos con un rendimiento del 37.25%, la dirigencia del club de Rancagua decidió no estirar el vínculo del entrenador y, en su lugar, anunció a Mariano Soso como el técnico para la temporada 2022 en donde solo tendrán desafíos a nivel local.

En conversación con De Fútbol se Habla Así de DIRECTV Sports, Ramírez abordó su salida de los celestes, diciendo que “Me dolió mucho la salida de O’Higgins, me decepcionó la forma. Sufrimos mucho con el tema físico porque la intensidad es algo fundamental en nuestro juego, y los jugadores se empezaron a lesionar. El equipo estaba mal físicamente”.

El ahora ex DT asegura que, con él, el equipo lució: “Hicimos jugar bien al equipo, pero es cierto que no conseguimos los resultados que queríamos con O’Higgins. Nos dijeron que no estaba alineado con los objetivos del club y por eso no seguíamos. Me dolió la salida, quería seguir”, aseguró.

Bajo esa misma línea, aseguró que recibió el mismo trato en los caturros, el club que dirigió antes de llegar a Rancagua: “En Santiago Wanderers ni el presidente ni el gerente fueron capaces de despedirse cuando firmé el finiquito. Ahora con O’Higgins pasó lo mismo con el presidente. El trato es lo que duele. Nosotros estábamos alineados con los objetivos del club”.

Por último, Ramírez aseguró que, en la próxima temporada, no dirigirá en el país pero que sí tiene posibilidades para incursionar por primera vez en el extranjero: “Ya no hay posibilidades de dirigir en Chile, pero sí en Sudamérica. Estamos analizando lo que viene”, cerró.