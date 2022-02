Tras mucha especulación sobre dónde iba a continuar su carrera tras su gran año en Audax Italiano, Joaquín Montecinos vivirá su primera experiencia en el extranjero, después de ser oficializado en Xolos de Tijuana. El delantero de 26 años defendió su decisión de ir a México, a pesar de los cuestionamientos generados.

En entrevista con el programa TNT Data Sports, el ex Melipilla y Deportes La Serena habló sobre cómo se gestó su llegada: "Hay muchas cosas que se hablaron que no son, y lo que pasó para mi ya no es tema, lo más importante es que ya estoy acá (en México). Las circunstancias no se dieron en otras ligas, pero hay cosas que uno no maneja, cosas que no me enteré, y me enfoco en lo que es real, en las opciones que concretas que hubo, y se llegó a acuerdo con Xolos".

El extremo continuó afirmando que "muchas veces uno quisiera dar el salto inmediatamente a lo más grande, me hubiese encantado ir a Europa inmediatamente, no puedo mentir, pero hay cosas que hay que hacer paso a paso. No se dio, pero más adelante estoy seguro de que se va a dar, dependiendo del trabajo que haga en cancha, y llego convencido y con el objetivo claro de dar lo mejor acá, hacer una gran campaña y así cumplir mi objetivo de jugar en Europa".

Finalmente, el seleccionado destacó que "todos los que me conocen saben que lo único que quiero es jugar allá (en Europa), pero mi carrera ha ido creciendo estos últimos años, y creo que este paso a México me va a hacer muy bien".

Montecinos tuvo un gran año con Audax Italiano, lo que le valió sus primeras convocatorias a la selección adulta y haber disputado cuatro partidos en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.