El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile, solamente se pudo disputar durante cinco minutos y luego de eso tuvo que ser suspendido por Felipe González, juez del encuentro.

¿El motivo de la suspensión? El arquero del Romántico Viajero, Martín Parra, recibió bombas de ruido, tuvo que salir en camilla y ser trasladado a la Clínica Universidad de Los Andes, donde quedará en observación y será sometido a exámenes.

Nicolás Peric, ex jugador de fútbol y actual panelista de ESPN, dio a conocer su punto de vista acerca de los incidentes que acontecieron en la Quinta Región por parte de los hinchas de Los Cruzados.

"Teníamos muchas expectativas por lo que podía pasar hoy y que el partido no se pueda jugar por una cuestión extrafutbolística lo encuentro de la ordinariez más grande que puede pasar como sociedad. Levantan un castigo, cambian el horario, permiten ir con público y pasa esto", remarcó el ex portero de Rangers de Talca.

Carabineros detuvo a tres hinchas por estos incidentes | Foto: Agencia Uno

"Lo único que hay que decir es condenar ya sea de Católica, sea de la U, sea de Colo Colo, sea quien sea no hay otra lectura, no hay una lectura diferente que sea condenar a estos personajes que van a los estadios. Yo no lo puedo creer como logran entrar con una mochila que solo tiene bengalas, cómo llegan al poder de los hinchas y cómo entran al estadio", complementó.

ver también Histórico de la U le cae con todo a Mauricio Isla

Al ser consultado sobre lo que debería acontecer en este partido, Peric fue enfático y señaló que "para mí pasó la U. Primero le levantan el castigo, solo pueden ir hinchas de la UC y a los cinco minutos pasa esto, solo son hinchas de Católica ¿Cómo no puedes evitar eso? Solamente le vendes entradas a los que son socios, no debiese ser tan difícil identificar y después tienes que hacerte cargo", concluyó.