Pablo Vitamina Sánchez se vuelve loco con el árbitro Felipe González en el partido contra la U: "No pueden imitar a Roberto Tobar, no son todos Tobar"

Palestino y Universidad de Chile están disputando el partido correspondiente por la tercera fecha del Campeonato Nacional, el cual ha tenido acción en las dos áreas y el árbitro Felipe González ha dejado jugar y no ha cobrado algunas supuestas infracciones que han desatado la furia de los entrenadores.

Cuando el reloj marcaba el minuto 11, el defensor central Cristián Suárez se equivocó en la salida tras la presión de Renato Huerta, quien asistió a Leandro Fernández y este remató, pero justo llegó José Bizama al cierre.

Fue ahí que el experimentado DT, Pablo Sánchez, se abalanzó en contra del cuarto árbitro para alegarle infracción por parte del canterano azul, algo que el juez central desestimó.

Sánchez no ha estado conforme con el arbitraje de Gónzalez | Foto: Captura TNT Sports

"No pueden dejar jugar todas, era falta de Renato Huerta", se escuchó en la transmisión oficial del encuentro entre los azules y árabes.

Pero luego vendría una frase del propio 'Vitamina ' Sánchez que llamaría la atención de los televidentes y del comentarista Aldo Rómulo Schiappacasse

"No pueden imitar a Roberto Tobar, no son todos Tobar", enfatizó el ex estratega de Audax Italiano y O'Higgins de Rancagua, entre otros clubes.

Recordar que Tobar es el actual presidente de la Comisión de Árbitros de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y en el último tiempo ha recibido algunas críticas de los diversos entrenadores del fútbol chileno por ciertas decisiones que se han tomado, como dejar jugar y no pitar algunas infracciones.