Pablo Milad inscribirá su campaña para su segundo mandato frente a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, La votación, que se realizará en noviembre próximo, tendrá como contendores a Lorenzo Antillo y al dirigente de Palestino, Fernando Agüad. Patricio Muñoz, periodista de la Radio Cooperativa, emplazó directamente al actual timonel de la ANFP y no está de acuerdo con su candidatura.

En el inicio de "Al Aire Libre", Muñoz fue directo y sin aspavientos entregando detalles de lo que puede venir. " Se dice que una decena de clubes, exigirían a cambio del voto, ciertas medidas básicas o higénicas, lease como medidas imprescindibles para, limpiar la imagen de una dirigencia desvalorizada y criticada desde todos los frentes", relató.

Además, el periodista fue relatando, a medida que pasaban los segundos, lo que debería tener el próximo presidente del fútbol chileno. "Debe tener control de esta de todas las selecciones nacionales e independencia real del Tribunal de Disciplina con gente venida de los tribunales y no del mismo fútbol. Sumaría un plan técnico y de recursos para el fútbol joven. Hay que recuperar pronto lo perdido en los últimos tres años. No sé si este plan va a prosperar, no sé si tendrá los apoyos necesarios estos clubes. Dicen que podrían incluso abstenerse si no ven estas medidas en la mesa.", agregó.

También, Muñoz aventuró lo que podría ser la elección. "La candidatura de Lorenzo Antillo parece tener en la víspera una mayoría de votos, que le daría el triunfo. Pero ojo, en esta materia, se sabe, nada es cierto hasta que se cuenten los sufragios", dijo.

Pablo Milad va con todo por un segundo mandato frente del fútbol chileno (Agencia Uno)

Muñoz, en un estilo directo y de frente, emplazó con todo la decisión de Milad de prestarse para una nueva elección. "Cómo sea, la reelección de Milad, en cualquier cargo federativo, sería impresentable a la vista del ciclo que se está cerrando. (...) Después de lo visto sería casi mal chiste. ¿Con (Francis) Cagigao como pato de la boda y aquí no ha pasado nada", relató.

Para cerrar, el periodista y cabeza de "Al Aire Libre" cerró con todo su editorial. "Semana a semana, el fútbol chileno hace el loco porque no encuentra ni escenarios ni permisos para poder competir. Ojalá que el presidente nuevo venga con alguna propuesta en serio bajo el brazo (...)Ojalá tenga algo que decir cada vez que el desorden y la chacota se apoderan de nuestro fútbol. Ojalá sea alguien que nos de un poquito de luz en esta hora tan oscura", remató.