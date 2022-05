Rodrigo Goldberg y la inminente salida de Luis Roggiero de la U: "Me pongo en sus zapatos y me da pena"

Todo parece indicar que las horas deLuis Roggiero en la Universidad de Chile están contadas. El ecuatoriano estaría a tan solo una firma de no seguir como gerente deportivo Azul Azul, la cual se debería concretar en las próximas horas.

Y es que los números del ex dirigente de Independiente del Valle de Ecuador no acompañan: cuatro triunfos, cinco empates y un total de 15 derrotas entre finales del 2021 y lo que va del 2022. Todo eso se suma a la mala conformación del plantel y la calidad de los jugadores que llegaron como: Álvaro Brun y José María Carrasco, quienes no han sumado muchos minutos en los últimos compromisos de la U.

El comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, Rodrigo Goldberg, tuvo palabras para la estadía del ecuatoriano en suelo chileno.

"Si tu equipo no está funcionando debes gestionarlo. Me equivoqué en un entrenador, perfecto. Tengo que invertir en refuerzos en mitad de temporada, tengo tres. Pero si tu sacas al ideólogo de todo esto, al final quedas mucho más a la deriva porque en el fondo ya no tienes al de la idea del que estaba detrás de todo esto", partió diciendo el ex delantero de la U.

Roggiero ya estaría preparando sus maletas para irse de Chile | Foto: Agencia Uno

"Tu puedes proponer una idea y en el camino te dicen que no y tienes que ajustarla, pero ya cuando le cambias la idea vas tres pasos más atrás", agregó el Polaco.

"La del técnico te la doy, pero sacar a Roggiero después de siete meses me sorprende y te digo una cosa, me pongo en sus zapatos y me da pena", cerró el ex director deportivo de Azul Azul.