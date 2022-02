Colo Colo no lo está pasando para nada bien las últimas fechas del Campeonato Nacional. El Cacique no ha podido imponer su estilo de juego a los rivales que ha enfrentado y solamente ha logrado dos empates consecutivos, los cuales no tienen para nada conformes a los hinchas albos.

A todo es se suma una posible lesión del delantero Juan Martín Lucero, quien presenta una rotura del placa plantar y sería una de las grandes dudas de Gustavo Quinteros para afrontar el trascendental compromiso ante Huachipato de Mario Salas.

Todo parece indicar que el venezolano Christian Santos será el encargado de suplir la ausencia de Lucero. El periodista Rodrigo Herrera se refirió en el programa RedGol en La Clave sobre el rendimiento del venezolano.

"Esta debe ser la última y la gran oportunidad de Santos, porque no ha tenido ocasión de ser titular y ha jugado muy pocos minutos. Y malos. Pero ahora es cuándo, ahora sabremos cuantos pares son tres moscas", comenzó diciendo el comunicador de Radio La Clave.

"No me parece descabellado, si se prolonga el malestar de Lucero y si Santos no funciona, comenzar a usar alternativas", agregó Herrera.

Además, el panelista cree que Quinteros debe tener mayor cantidad de alternativas en el banco de suplentes "sobre todo en un momento en que Colo Colo no puede ensayar. Lo del Cacique no pasa solamente por un tema de desgaste, si no que también existe la responsabilidad de Quinteros de contar con alternativas cuando el juego no resulta como él tiene planificado".

En la misma línea, Herrera cree que Quinteros "ha demostrado, particularmente en los últimos dos partidos, una falta de reacción y errores importantes. Comienzan a aflorar cosas que no habíamos visto antes, críticas un poquito más profundas al trabajo de Quinteros".