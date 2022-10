Una decisión que favoreció a uno y no al otro. Es lo que pasó con Universidad Católica y Universidad de Chile ya que el primero sí pudo tener público en sus tribunas, a diferencia del segundo que no pudo.

Y todo se dio en el marco de la solicitud de ambos clubes de dar la orden de no innovar a la sanción que ambos recibieron luego de la invasión de hinchas a la cancha y recibir el mismo castigo, de parte de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.

Cristián García, Secretario de la Segunda Sala, comentó en el programa Tribuna Deportes, sobre los diferentes procedimientos y criterios que se emplearon para dilucidar ambos casos donde asoma un factor común, el presidente de la instancia Stéfano Pirola.

Pirola, muy ligado al Club Deportivo de la Universidad Católica donde pertenece al directorio de ese estamento, siempre tuvo la última palabra y en ambos su voto fue decidor. Para el caso del castigo a los cruzados, García describió cómo se dio el debate para atender a la solictud del club que preside Juan Tagle. "En el caso de la orden de no innovar, la decisión fue de dos votos contra dos, y como falta el quinto voto, tuvo que dirimir el presidente. El sentido de la orden de no innovar es que la sanción no produzca un daño que no se pueda reparar", señaló el miembro de la Segunda Sala, quien además dio cuenta que Pirola al estar en España, sesionó de manera telemática y siendo horario de madrugada en en Europa.

Sin embargo, el propio secretario dio cuenta de la misma situación, pero con diferentes determinaciones y describió cómo resolvieron el tema de Universidad de Chile y que no pudo recibir público en el duelo ante Audax Italiano siendo que la votación en primera instancia pudo ser un dos a dos, al igual que el caso de la UC. "Se dirimió tres contra uno y el voto que cambió fue el del presidente, pero luego de un debate en que con el colega que estuvimos por rechazar la orden de no innovar para Católica la U, hicimos ver cuáles eran los antecedentes y argumentos", señaló García.

Stefano Pirola votó de manera distinta para los mismos casos. En una favoreció a la UC y en otra perjudicó las pretensiones de la U.

Es ahí donde García informa cuál fue el argumento que le presentaron a Pirola y que se cambió de vereda en el tema de la U para rechazar la orden de no innovar. "Si lo llevamos a los tribunales de justicia, nunca se podría conceder una prisión preventiva porque siempre hay opción de que el imputado sea absuelto y con la prisión preventiva habría previamente un castigo sin decisión". Eso, convenció a Pirola y revirtió su votación que la explica el propio Cristián García.

"Hubo un cambio de criterio y prefiero interpretarlo en el sentido de que los que tenemos una postura contraria al presidente, logramos convencerlo y dada las circunstancias que ocurrieron, además optó por una posición distinta", argumentó el secretario de la Segunda Sala,Cristián García, quien finalmente manifestó que no se sientes culpables o responsables de lo que le pasó al portero de la U, Martín Parra.