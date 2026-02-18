En un giro inesperado, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina ratificó en horas de este martes el descenso de Deportes Melipilla a la Tercera División A debido a graves incumplimientos como el no pago de remuneraciones en noviembre de 2025.

De esta forma, y tras fallo del tribunal el conjunto de los Potros deberá jugar la temporada 2026 en el amateurismo al igual que San Antonio Unido y Barnechea, quienes también perdieron la categoría y tendrán que disputar la cuarta división del fútbol chileno.

Los ‘Potros’ se habían coronado campeones de Segunda en 2024, sin embargo por secretaría subió Deportes Concepción (Photosport).

Quienes festejaron la noticia fueron los clubes de Lota Schwager y Comunal Cabrero, quienes tendrán que jugar una definición para dirimir el tercer ascenso a la Segunda División Profesional luego que Atlético Colina y Deportes Colchagua lograran su respectivo cupo en cancha.

El duelo entre los clubes de la región del Biobío está programado inicialmente para el próximo sábado 7 de marzo a partido único en estadio neutral y horario por confirmar.

