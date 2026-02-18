En un giro inesperado, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina ratificó en horas de este martes el descenso de Deportes Melipilla a la Tercera División A debido a graves incumplimientos como el no pago de remuneraciones en noviembre de 2025.
De esta forma, y tras fallo del tribunal el conjunto de los Potros deberá jugar la temporada 2026 en el amateurismo al igual que San Antonio Unido y Barnechea, quienes también perdieron la categoría y tendrán que disputar la cuarta división del fútbol chileno.
Quienes festejaron la noticia fueron los clubes de Lota Schwager y Comunal Cabrero, quienes tendrán que jugar una definición para dirimir el tercer ascenso a la Segunda División Profesional luego que Atlético Colina y Deportes Colchagua lograran su respectivo cupo en cancha.
El duelo entre los clubes de la región del Biobío está programado inicialmente para el próximo sábado 7 de marzo a partido único en estadio neutral y horario por confirmar.
En síntesis…
- Descenso ratificado: La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina confirmó que Deportes Melipilla bajará a Tercera A debido al impago de remuneraciones en noviembre de 2025.
- Crisis institucional: Con este fallo, los “Potros” se suman a Barnechea y San Antonio Unido en el amateurismo para la temporada 2026 tras perder sus respectivas categorías.
- Definición por el ascenso: El cupo vacante en Segunda División se dirimirá el 7 de marzo en un partido único entre Lota Schwager y Comunal Cabrero.