Alineaciones de Cobresal y Universidad de Concepción por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Se viene Cobresal vs. Universidad de Concepción este sábado 10 de octubre desde las 15:00 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Cobresal y Universidad de Concepción
Cobresal viene de ganarle 3-2 a Coquimbo y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Universidad de Concepción viene de caer 0-2 ante Huachipato y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Cobresal y Universidad de Concepción
Cobresal (4-2-3-1): Matias Olguin, Antonio Castillo, Christian Moreno, Jose Tiznado, Guillermo Pacheco, Janpol Morales, Franco Frias, Juan Fuentes, Julian Brea, Steffan Pino, Felipe Villagran. DT: Gustavo Huerta.
Universidad de Concepción (5-3-2): Jorge Broun, Antonio Diaz, Miguel Barbieri, Moises Gonzalez, Jorge Espejo, Bryan Ogaz, Jeison Fuentealba, Tomas Roco, Luis Rojas, Rogelio Funes Mori, Cecilio Waterman. DT: Cristian Munoz.
Suplentes de Cobresal: Rodrigo Sandoval, Esteban Valencia, Cesar Yanis, Bryan Carvallo, Alejandro Santander, Benjamin Valenzuela, Renato Huerta, Martin Espinoza Pino, Victor Manuel Campos Mella.
Suplentes de Universidad de Concepción: David Retamal, Iam Gonzalez, Facundo Mater, Jose Sanhueza, Pablo Parra, Patricio Romero, Harol Salgado, Diego Sabando, Benjamin Saez.
La previa de Cobresal y Universidad de Concepción: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 15:00 (hora de Chile)
- Historial: 38 cruces — Cobresal ganó 15, Universidad de Concepción ganó 13 y empataron 10
- Último antecedente: 09/05/2026: Cobresal 2-1 Universidad de Concepción
- Próximo partido de Cobresal: vs. O'Higgins, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Universidad de Concepción: vs. Deportes Limache, domingo 25 de octubre