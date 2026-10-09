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Campeonato Nacional

Alineaciones de Cobresal y Universidad de Concepción por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Cobresal y Universidad de Concepción se enfrentan este sábado 10 de octubre por la Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Cobresal vs. Universidad de Concepcion, Campeonato Nacional
Cobresal vs. Universidad de Concepcion, Campeonato Nacional

Se viene Cobresal vs. Universidad de Concepción este sábado 10 de octubre desde las 15:00 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Cobresal y Universidad de Concepción

Cobresal viene de ganarle 3-2 a Coquimbo y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Universidad de Concepción viene de caer 0-2 ante Huachipato y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Cobresal y Universidad de Concepción

Cobresal (4-2-3-1): Matias Olguin, Antonio Castillo, Christian Moreno, Jose Tiznado, Guillermo Pacheco, Janpol Morales, Franco Frias, Juan Fuentes, Julian Brea, Steffan Pino, Felipe Villagran. DT: Gustavo Huerta.

Universidad de Concepción (5-3-2): Jorge Broun, Antonio Diaz, Miguel Barbieri, Moises Gonzalez, Jorge Espejo, Bryan Ogaz, Jeison Fuentealba, Tomas Roco, Luis Rojas, Rogelio Funes Mori, Cecilio Waterman. DT: Cristian Munoz.

Suplentes de Cobresal: Rodrigo Sandoval, Esteban Valencia, Cesar Yanis, Bryan Carvallo, Alejandro Santander, Benjamin Valenzuela, Renato Huerta, Martin Espinoza Pino, Victor Manuel Campos Mella.

Suplentes de Universidad de Concepción: David Retamal, Iam Gonzalez, Facundo Mater, Jose Sanhueza, Pablo Parra, Patricio Romero, Harol Salgado, Diego Sabando, Benjamin Saez.

La previa de Cobresal y Universidad de Concepción: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 15:00 (hora de Chile)
  • Historial: 38 cruces — Cobresal ganó 15, Universidad de Concepción ganó 13 y empataron 10
  • Último antecedente: 09/05/2026: Cobresal 2-1 Universidad de Concepción
  • Próximo partido de Cobresal: vs. O'Higgins, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Universidad de Concepción: vs. Deportes Limache, domingo 25 de octubre
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