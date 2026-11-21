Revisa como quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera tras el duelo entre U. de Concepción y Ñublense.

Universidad de Concepción y Ñublense de Chillán le daban el cierre a la jornada sabatina en el fútbol chileno, en un partido que era importante para ambas escuadras en lo que son sus distintos objetivos en el campeonato.

En lo que fue un batallado duelo, el conjunto de Ñublense de Chillán venció por 3-2 a Universidad de Concepción, sumando tres puntos de oro en su lucha por decir presente en competencias internacionales y complicando a su rival en su pelea por mantenerse en primera.

Con este resultado, Universidad de Concecpión se mantiene en el último lugar de la tabla con 26 puntos, mientras que por otra parte, Ñublense de Chillán escala a la novena posición con 38 unidades.

Para la próxima fecha, el ‘Campanil’ tendrá un duelo crucial para soñar con la permanencia, en la que visitará a Unión La Calera en la quinta región, en tanto, los ‘Diablos Rojos’ recibirán como local a Cobresal.

Ñublense sumó un triunfazo | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE PRIMERA

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Colo Colo 61 27 59:30 +29 19 4 4 V V E D E 2 U. de Chile 54 28 48:22 +26 16 6 6 V V D V V 3 U. Católica 49 27 56:37 +19 15 4 8 V V E D V 4 Coquimbo 41 28 41:37 +4 12 5 11 V V V D V 5 Limache 40 27 48:40 +8 12 4 11 D V V E D 6 Everton 40 28 44:37 +7 11 7 10 D D E D V 7 Palestino 38 28 39:39 0 11 5 12 D D D E E 8 Dep. Concepción 38 27 30:30 0 11 5 11 V V D E E 9 Ñublense 38 28 34:43 -9 10 8 10 V D D V D 10 La Serena 37 27 40:42 -2 9 10 8 V E V D D 11 Huachipato 36 27 35:41 -6 10 6 11 D E E V V 12 O’Higgins 31 28 32:43 -11 9 4 15 D D V E D 13 Audax Italiano 30 28 30:39 -9 7 9 12 D D D E E 14 Cobresal 30 28 42:52 -10 8 6 14 V D E E E 15 U. La Calera 27 28 25:43 -18 7 6 15 V V D V E 16 U. de Concepción 26 28 24:52 -28 7 5 16 D V D D E