Universidad de Concepción y Ñublense de Chillán le daban el cierre a la jornada sabatina en el fútbol chileno, en un partido que era importante para ambas escuadras en lo que son sus distintos objetivos en el campeonato.
En lo que fue un batallado duelo, el conjunto de Ñublense de Chillán venció por 3-2 a Universidad de Concepción, sumando tres puntos de oro en su lucha por decir presente en competencias internacionales y complicando a su rival en su pelea por mantenerse en primera.
Con este resultado, Universidad de Concecpión se mantiene en el último lugar de la tabla con 26 puntos, mientras que por otra parte, Ñublense de Chillán escala a la novena posición con 38 unidades.
Para la próxima fecha, el ‘Campanil’ tendrá un duelo crucial para soñar con la permanencia, en la que visitará a Unión La Calera en la quinta región, en tanto, los ‘Diablos Rojos’ recibirán como local a Cobresal.
Ñublense sumó un triunfazo | Foto: Photosport
REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE PRIMERA
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Colo Colo
|61
|27
|59:30
|+29
|19
|4
|4
|V V E D E
|2
|U. de Chile
|54
|28
|48:22
|+26
|16
|6
|6
|V V D V V
|3
|U. Católica
|49
|27
|56:37
|+19
|15
|4
|8
|V V E D V
|4
|Coquimbo
|41
|28
|41:37
|+4
|12
|5
|11
|V V V D V
|5
|Limache
|40
|27
|48:40
|+8
|12
|4
|11
|D V V E D
|6
|Everton
|40
|28
|44:37
|+7
|11
|7
|10
|D D E D V
|7
|Palestino
|38
|28
|39:39
|0
|11
|5
|12
|D D D E E
|8
|Dep. Concepción
|38
|27
|30:30
|0
|11
|5
|11
|V V D E E
|9
|Ñublense
|38
|28
|34:43
|-9
|10
|8
|10
|V D D V D
|10
|La Serena
|37
|27
|40:42
|-2
|9
|10
|8
|V E V D D
|11
|Huachipato
|36
|27
|35:41
|-6
|10
|6
|11
|D E E V V
|12
|O’Higgins
|31
|28
|32:43
|-11
|9
|4
|15
|D D V E D
|13
|Audax Italiano
|30
|28
|30:39
|-9
|7
|9
|12
|D D D E E
|14
|Cobresal
|30
|28
|42:52
|-10
|8
|6
|14
|V D E E E
|15
|U. La Calera
|27
|28
|25:43
|-18
|7
|6
|15
|V V D V E
|16
|U. de Concepción
|26
|28
|24:52
|-28
|7
|5
|16
|D V D D E