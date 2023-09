Arturo Vidal hace unas semanas analizó la carrera de Charles Aránguiz. El King elogió el mediocampista, pero aseguró que le faltó superar la valla de jugar contra los mejores del mundo en Europa.

“No dio el salto que esperaba. Para mí podía jugar en otro equipo mejor que el Leverkusen, pero no lo hizo. Por eso la gente se va conmigo, con Alexis (Sánchez), con (Claudio) Bravo. Esa es la diferencia. Mi forma de pensar es así. La prensa tiene que hablar de los jugadores que lo han hecho bien. Charles es extraordinario, pero no pasó esa valla de jugar contra los mejores”, expresó hace unas semanas en su canal de Twitch.

El jugador de 36 años n ese momento complementó su visión. “Yo jugaba bien, hacía goles y salté a la Juventus. Después fui al Bayern Múnich, al Barcelona. Mi carrera fue así, la de Charles llegó al Leverkusen. Le faltaron pasos”.

Johnny Herrera cuestionó palabras de Arturo Vidal

Johnny Herrera se refirió a estas declaraciones en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. “Eso es muy cuestionable. Uno en la vida tiene prioridades y él (Charles) tuvo ofertas de ir a jugar a Italia, a la Juventus, y el tipo privilegió quedarse en el Leverkusen porque lo habían recuperado en la lesión muy grave que tuvo en el talón. Hay formas y formas de afrontar una carrera futbolística, hay formas y formas de afrontar la vida, la vida familiar”.

El exfutbolista indicó que ambos jugadores se encontrarán en La Roja. “Charles tiene una familia maravillosa, tiene la misma mujer desde que lo conozco, una niña, crecieron en una familia bien constituida y él privilegió eso. Hay formas y formas de afrontar la vida y él eligió una forma. ¿Por qué (Vidal) viene a cuestionar la forma en que él hizo su carrera? En la Selección fue de los mejores y hasta el día de hoy en su equipo es el mejor. En la Seleción el otro día a lo mejor tuvo un partido más o menos, pero también es indiscutible hoy por hoy”.

“Siguen siendo compañeros y lo más probable es que se topen de nuevo. Hoy por hoy, Charles está más dentro de la Selección, incluso, que Vidal por la lesión tiene. Para mí Charles la carrera intachable, espectacular, para mí hay prioridades en la vida, ante todo está tu familia. Después si te llegan ofertas para ir para allá o para acá o voladores de luces, si tú lo tomas es cuestión de uno. Por eso hay que tener un poquito más de altura de miras a la hora de criticar una carrera”, agregó.

Arturo Vidal muestra su molestia con Johnny Herrera

Estas palabras llegaron a oídos de Arturo Vidal, quien escuchaba la repetición del programa mientras jugaba Call of Duty Warzone en su canal de Twitch. “Mira Johnny Herrera lo que está hablando”.

El ex Juventus mostró su malestar. “Estoy escuchando a este hue… de Johnny Herrera, se me está perdiendo todo el cariño a Johnny Herrera por hablar tanta hue…, increíble”.

Arturo Vidal mostró su molestia tras palabras de Johnny Herrera (Foto: Photosport)

Más adelante en su streaming volvió a mostrar su disgusto con las palabras del Samurai Azul. “Sacan de contexto todas las cosas que hablamos acá. Cuando voy a desmerecer la carrera Charly, cómo puede decir esa hue… Johnny Herrera, decir que él (Charles) es intachable. Habla una tontera que no tiene nada que ver con lo que hablamos de Charly. Yo siempre dije que tendría que haber estado en equipos mejores con todo el talento que tenía”.

Después le pidió a sus seguidores que no mencionaran más el tema. “Johnny Herrera dijo sigue con la misma mujer, es intachable. Está hablando de fútbol y está sacando otras cosas, nada que ver. No me lo nombren, porque me lo voy a cruzar y no quiero”.