Colo Colo ya planifica lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ trabajarán con todo para poder conformar un plantel competitivo, el que le permita luchar por todos los torneos del fútbol chileno.

Por esto, el ‘Cacique’ tras confirmar la permanencia del entrenador Fernando Ortiz para el próximo año, ya empieza a ver nombres para poder reforzar su plantel, en el que tiene varios puestos en el que debe sumar fichajes.

En las últimas horas, una importante noticia es la que se ha dado a conocer en Colo Colo, sobre lo que podría ser un posible refuerzo para la defensa del ‘Popular’, uno de los puestos que es prioridad para fichar según el DT argentino.

El bombazo por Cabrera que lo acerca a Colo Colo

El periodista Leonardo Burgueño destapó una importante información dentro del programa ‘Los Tenores de la Tarde’ en Radio ADN, en la que indicó que el futuro de Bruno Cabrera se definirá en estos días y Colo Colo aparece como su gran opción para seguir su carrera en el 2026.

“Lo de Bruno Cabrera se puede definir este fin de semana, porque tiene dos opciones Bruno Cabrera, una en Argentina y la otra de Colo Colo, la tercera opción es Universidad Católica, pero en caso de que se vaya Daniel González y eso es un hipotético”, declaró.

Concluyendo, Burgueño declara que la gran fórmula de Colo Colo para poder quedarse con el central de Coquimbo Unido es intentar un trueque con Cristián Zavala, situación que sin duda podría atraer a los ‘Piratas’ y que no ven con malos ojos poder realizar, algo que debería zanjarse en los próximos días.

“Hoy la situación más cercana en Chile es Colo Colo y la opción de Colo Colo es el cambio por Cristián Zavala, Coquimbo quiere a Zavala y Colo Colo quiere a Cabrera, en esa negociación se pueden sentar con los dos para que Zavala siga en Coquimbo y Cabrera pase a Colo Colo”, cerró.

