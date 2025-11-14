Colo Colo ya comenzó a mover fichas para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026, y los ojos del Cacique están puestos en Coquimbo Unido, reciente campeón del fútbol chileno y uno de los equipos con mejor rendimiento individual y colectivo del año. Tres jugadores del ‘Barbón’ aparecen hoy en carpeta y podrían transformarse en nombres fuertes del mercado albo.

El 2025 no ha sido el mejor de los años en Macul sin lugar a dudas. Las sensaciones son aun peores considerando que este era el año de su centenario, por lo que cada derrota, crisis y demás, llegó a doler prácticamente el doble para todos los hinchas del ‘Cacique’.

Con el campañón del ‘Pirata’, los ojos de la dirigencia alba se habrían volcado hasta la cuarta región, siendo al menos tres los jugadores que en Macul miran con buenos ojos para la siguiente temporada en donde esperan conseguir clasificar a Copa Sudamericana.

Los tres jugadores de Coquimbo Unido que busca Colo Colo

Uno de ellos es Bruno Cabrera, defensor argentino de 28 años que fue una de las grandes figuras del equipo de Esteban González. Su solidez, liderazgo y capacidad para llegar al gol lo instalaron rápidamente en la órbita de los clubes grandes. De hecho, Radio ADN aseguró que Albos y ‘Cruzados’ ya iniciaron gestiones para conocer su situación contractual, lo que podría abrir una fuerte pelea entre ambos elencos.

“Dos de los grandes del fútbol chileno se ‘pelearán’ por uno de los bastiones de la zaga del Barbón. Se trata de Colo Colo y Universidad Católica, que ya iniciaron gestiones para conocer la situación de Bruno Cabrera”, informó el citado medio, destacando su temporada con 34 partidos disputados y cuatro goles anotados.

Bruno Cabrera se sumó esta semana a la lista de jugadores del campeón que interesan en Colo Colo (Foto: PhotosportI)

En Macul lo observan con especial atención, sobre todo porque el club necesita reforzar con urgencia la defensa. La reestructuración del plantel podría significar las salidas de Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Alan Saldivia, por lo que un central titular y competitivo es prioritario. “Colo Colo también busca con urgencia un zaguero central… Podría incluir las salidas de Vegas, Amor y Saldivia”, complementaron en Radio ADN.

El segundo nombre que aparece en la lista es Francisco Salinas, lateral derecho que fue clave en el título de Coquimbo Unido y que podría encajar perfectamente en la necesidad que ha mostrado Colo Colo: sumar un jugador por la banda que sea dinámico, proyectable y que pueda competir internamente por el puesto.

Francisco Salinas suena como opción en Macul ante la inminente partida de Mauricio Isla (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Junto a él, otro que generó interés es Matías Palavecino, mediocampista ofensivo que elevó su nivel a lo largo de la temporada y que se transformó en una pieza importante del campeón. Su creatividad, remate de media distancia y capacidad para romper líneas llaman la atención en la dirigencia alba, que ve en él un futbolista capaz de aportar variantes en la mitad de la cancha. Aunque ojo, ya que el habilidoso jugador de seguro será la gran atracción del mercado chileno.

Matías Palavecino será muy probablemente la gran atracción del próximo mercado de fichajes del fútbol chileno (Foto: Photosport)

Los tres nombres surgen en un contexto donde Colo Colo necesita reforzar casi todas sus líneas y, al mismo tiempo, aprovechar el buen momento de Coquimbo Unido, cuyos futbolistas aumentaron considerablemente su plusvalía tras una campaña histórica.

Si bien por ahora no hay negociaciones formales confirmadas, en Pedrero ya trabajan anticipadamente el mercado y observan con atención a Cabrera, Salinas y Palavecino. La temporada 2026 será clave y el Cacique no quiere volver a fallar en el armado del plantel como pasó este año, siendo Salomón Rodríguez el ejemplo más claro de que, pagar más, no significa darle un salto de calidad al equipo.

DATOS CLAVE

Colo Colo busca a tres jugadores del reciente campeón Coquimbo Unido para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026.

Los nombres que el ‘Cacique’ observa son el defensor Bruno Cabrera, el lateral Francisco Salinas y el mediocampista Matías Palavecino.

Colo Colo debe permanecer atento al mercado ya que, de seguro, deberá competir al menos con los grandes del país para quedarse con alguna de estas cartas.