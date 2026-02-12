La historia reciente de Universidad de Chile pudo ser -quizás- distinta frente al arco. El actual delantero de Deportes Limache, Gonzalo Sosa, rompió el silencio sobre las negociaciones que mantuvo con el cuadro estudiantil tras su brillante paso por Deportes Melipilla, confirmando que estuvo a un paso de vestir la camiseta azul.

Tras una temporada 2021 excepcional, donde Sosa se consolidó como uno de los máximos artilleros del campeonato nacional con 23 goles, su nombre se convirtió en la prioridad de varios grandes. Según las propias palabras del atacante de hoy 37 años, el club laico fue el que mostró un interés más real.

“Hubo sondeos, me llamaron de muchos lados. El club que más se interesó fue la U, fue el que estuvo más cerca”, confesó el ariete argentino en conversación con En Cancha.

A pesar de la magnitud del desafío que representaba llegar a un equipo como Universidad de Chile, Sosa explicó que la decisión final no se basó en criterios futbolísticos, sino en una oportunidad única de asegurar el futuro de su círculo cercano tras años de esfuerzo en categorías inferiores.

Mientras se encontraba en plenas negociaciones con los azules, apareció la propuesta del Mazatlán.

Factor económico: "Uno que la remó desde la tercera categoría hasta llegar a Primera División, y de repente tener la chance de darle estabilidad económica a la familia, te seduce", argumentó el jugador para justificar su partida al fútbol azteca.

Un ascenso meteórico

El paso de Sosa por el fútbol chileno antes de partir a México en 2023 fue contundente. Llegó a Melipilla en 2019, fue el goleador de la Primera B en 2020 con 20 tantos (logrando el ascenso) y ratificó su nivel en la división de honor al año siguiente. Finalmente, el Mazatlán fue su destino, donde militó hasta hace poco, dejando a la hinchada de la “U” con la duda de qué habría pasado si su máximo goleador de aquel entonces hubiese aterrizado en el CDA.