Corría el año 2025 y Rodrigo Holgado estaba prácticamente listo en Universidad de Chile, sin embargo, al último momento desistió y finalmente continuó su carrera en América de Cali de Colombia.

Lo que parecía un paso más en su carrera se convirtió en un golpe inesperado: la FIFA lo sancionó por un año, impidiéndole jugar debido a la falsificación de documentos que le habrían permitido representar a la Selección de Malasia.

Tras meses de incertidumbre, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a su favor y Holgado podrá volver a hacer lo que más le gusta: jugar al fútbol. Con la habilitación oficial, el delantero de 30 años recupera la oportunidad de relanzar su carrera y volver al protagonismo en el fútbol sudamericano.

Rodrigo Holgado jugará la Copa Libertadores | FOTO: Felpe Zanca/Photosport

Rodrigo Holgado, el nuevo fichaje de Coquimbo Unido

Esto hizo que un equipo se moviera rápidamente y sellara prácticamente su regreso. ¿De quién se trata? De Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno.

Según el periodista César Luis Merlo, existen avanzadas conversaciones entre el Pirata y América de Cali por el futbolista de 30 años.

“Principio de acuerdo para que Rodrigo Holgado vuelva a Coquimbo Unido. América de Cali lo cede a préstamo por 6 meses. El delantero tenía propuestas de otros clubes, pero eligió regresar al Pirata”, confesó el comunicador.

De esta forma, Holgado vestirá por tercera vez la camiseta del cuadro de la Región de Coquimbo, dejando atrás la polémica y buscando retomar su mejor nivel en el fútbol chileno.

En síntesis…

Rodrigo Holgado, quien casi fichó por Universidad de Chile en 2025 y luego fue sancionado por la FIFA durante un año, vuelve al fútbol chileno de la mano de Coquimbo Unido.