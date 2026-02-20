El libro de pases del fútbol chileno de la primera división bajó su persiana este jueves con una intensa actividad en las oficinas de la ANFP.

Fueron cuatro clubes de la división de honor que aprovecharon los últimos minutos del plazo legal para inscribir nuevos nombres y fortalecer sus plantillas de cara a lo que resta de la Liga de Primera 2026.

Audax Italiano fue uno de los más activos al sellar un “doblete” de incorporaciones. El conjunto itálico sumó la experiencia de Raimundo Rebolledo, multicampeón con Universidad Católica, y la dinámica de Bryan Soto en el mediocampo.

Por su parte, Unión La Calera dio un golpe de timón al quedarse con Joan Cruz. El joven mediocampista, formado en Colo Colo, llega para potenciar a un equipo cementero que hoy se encuentra instalado en la parte alta de la tabla de posiciones.

Raimundo Rebolledo llega a Audax Italiano.

Everton busca gol y el “León” suma jerarquía internacional

Ante el complejo inicio de torneo de Everton, que aún no registra puntos, la directiva ruletera concretó el retorno de Lucas Soto. El atacante llega nuevamente a préstamo desde el Estadio Monumental para intentar solucionar la falta de finiquito en Viña del Mar.

Finalmente, Deportes Concepción internacionalizó su zona media con la llegada del uruguayo Yonathan Rodríguez. El volante charrúa arriba al “León de Collao” con un currículum destacado en clubes como Nacional de Montevideo y Banfield de Argentina.

Con estos movimientos, se dan por cerradas las planillas de los equipos nacionales, quienes ya no podrán realizar más modificaciones hasta la apertura de la ventana de invierno.