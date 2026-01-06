Juan Martín Lucero es un nombre que produce sensaciones encontradas en Colo Colo: por un lado, tuvo una brillante temporada 2022 y ayudó al Cacique ser campeón, pero por otro lado abandonó al equipo de la peor manera posible de un día para otro.

Ahora, y según información recabada por Bolavip Chile, todo indica que el ‘Gato’ abandonará el Fortaleza de Brasil y se transformará en nuevo refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026.

Lucero volverá al fútbol chileno. | Foto: Photosport

En esa línea, el periodista y reportero que cubre al Cacique en el día a día, Daniel Arrieta, contó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports si el Cacique buscó meterse en la pelea para quedarse con los goles del delantero trasandino.

“Yo entiendo que Colo Colo nunca aceleró por Juan Martín Lucero. Genera cierta herida o remezón, porque uno dice ‘si lo va a buscar la U’…”, dijo en el programa, descartando que en el Estadio Monumental hayan pensado en Lucero como un posible refuerzo.

Lo cierto es que futbolísticamente, Juan Martín Lucero ha sido uno de los mejores delanteros de Colo Colo en el último tiempo, pero su salida pudrió todo y, si llega a Universidad de Chile, ahí sí que los hinchas albos le harán la cruz de manera definitiva.

En síntesis

Juan Martín Lucero será nuevo refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026.

El delantero argentino abandonará el club Fortaleza de Brasil para concretar su fichaje.