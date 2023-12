No estaba en los planes del entrenador: Se confirma la salida de jugador de Cobreloa

Nicolás Maturana era uno de los jugadores que volvía a préstamo a Cobreloa. Sin embargo, aún no se sabía su destino para la temporada 2024. El presidente del cuadro Naranja, Marcelo Pérez, confirmó que el futbolista no sigue en la institución.

“Nunca tuve un problema con él, es una gran persona y le deseo el mayor de los éxitos donde esté. Siempre será un aporte”, dijo en diálogo con En La Línea Deportes.

Según reporta el citado medio, el vínculo del mediocampista se dio por terminado el 7 de diciembre. En aquel día el jugador firmó su finiquito en una notaría de Calama. El termino de la relación laboral se dio de mutuo acuerdo.

Marcelo Pérez explicó que el jugador no continuó porque no está contemplado por el entrenador: “Es una persona a la cual estimo mucho, sin embargo el fútbol es así y no estaba en los planes del profe Astorga”.

El presidente del cuadro loíno le dejó las mejores vibras: “Solo él sabe en que equipo estará y hasta donde seguir aportando. Donde esté le va a ir bien cuando se dedique jugar pues es un excelente jugador”.

Nicolás Maturana dejó Cobreloa tras la finalización de la relación laboral de mutuo acuerdo (Foto: Photosport)

Nicolás Maturana tenía contrato hasta 2024 con Cobreloa

El volante que volvió de su préstamo desde Santa Cruz tenía contrato hasta diciembre de 2024 con la institución. Sin embargo, este llegó a su fin luego de que se finalizara el vínculo de mutuo acuerdo.