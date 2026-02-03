El inicio de la Liga de Primera 2026 no dejó indiferente a nadie, pero las críticas más punzantes llegaron desde la cabina de transmisión. Claudio Borghi, histórico ex entrenador de Colo Colo y actual comentarista en ESPN, realizó un duro análisis sobre el estado actual del fútbol chileno, calificando la organización y el espectáculo de la primera jornada como un espectáculo vergonzoso.

El “Bichi” centró sus dardos en la disparidad y las carencias administrativas que afectaron a los clubes de mayor convocatoria. Borghi lamentó profundamente que Colo Colo tuviera que disputar su encuentro sin la presencia de sus hinchas en las gradas, sumado a lo que describió como un rendimiento futbolístico “horripilante” en la cancha.

La falta de marco de público fue un tema recurrente en su queja. El analista comparó la desolación de estadios como el de Sausalito —donde se enfrentaron Everton y Unión La Calera— con la situación vivida en el Estadio Nacional. Para Borghi, resulta incomprensible que el torneo nacional no pueda garantizar una “presentación oficial” digna para sus seguidores en todos los recintos.

En sintonía con las declaraciones de Daniel Garnero, técnico de la UC, Borghi también arremetió contra el nivel del referato nacional. Aseguró que los arbitrajes actuales “retrasan el juego” y son fácilmente engañados por las simulaciones de los futbolistas, lo que impide que el campeonato chileno gane el ritmo y la fluidez necesarios para ser competitivo.

Sin embargo, el punto más crítico de su discurso fue la seguridad. El comentarista estalló ante los incidentes violentos registrados en el partido entre la Universidad de Chile y Audax Italiano. Los focos de incendio en las tribunas del Estadio Nacional fueron, para Borghi, la prueba definitiva de una crisis que las autoridades no han logrado controlar.

El ídolo albo cuestionó la incertidumbre que rodea a los partidos de alto riesgo, donde nunca se tiene certeza de si el encuentro llegará a su fin o será suspendido por incidentes externos. “No se sabe si sigue o si se suspende”, reclamó con evidente molestia, apuntando a la falta de garantías mínimas para el desarrollo del deporte.

Finalmente, el “Bichi” hizo hincapié en que este tipo de situaciones terminan por alejar al espectador y degradar la imagen del producto local. Para el comentarista, la combinación de estadios vacíos, violencia en los recintos emblemáticos y arbitrajes deficientes configuran un escenario crítico que requiere cambios urgentes de cara al resto de la temporada.

La industria del fútbol chileno recibe así un golpe de realidad de una de sus voces más autorizadas, justo cuando el torneo 2026 apenas comienza a dar sus primeros y accidentados pasos.

Comparativa: Críticas al Fútbol Chileno 2026