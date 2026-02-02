Everton recibió a Unión La Calera en sus respectivos debuts por la Liga de Primera 2026. Los ruleteros cayeron por la cuenta mínima frente a los cementeros.

Rodrigo Cáseres sería el autor del único gol del encuentro tras marcar de cabeza luego de un gran tiro libre de Kevin Méndez a los 24′ minutos y poner en ventaja a los visitantes.

En un duelo sin mayores jugadas de peligro, los cementeros hicieron el redebut de su antiguo escudo tras años en que los hinchas pidieron su regreso.

Cristián Palacios había anotado el gol del empate, pero terminó anulado por un empujón previo a la jugada.

Finalizando el encuentro, Hugo Magallanes se fue expulsado a los 90+6′ tras recibir doble tarjeta amarilla.

Unión La Calera venció a Everton en su debut

Los dirigidos por Martín Cicotello sumaron sus primeros 3 puntos en su debut, para luchar en los puestos de arriba de la tabla.

¿Qué viene para Everton y La Calera en la Liga de Primera?

En la próxima fecha, los ruleteros deberán viajar a Santiago para enfrentar a Colo Colo en el Estadio Monumental el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas. Por otro lado los caleranos tendrán que recibir a Cobresal el lunes 9 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera:

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Deportes Limache 1 1 0 0 3 1 2 3 2 U. La Calera 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Univ. Concepción 1 1 0 0 1 0 1 3 4 Cobresal 1 1 0 0 1 0 1 3 5 U. Católica 1 0 1 0 2 2 0 1 6 La Serena 1 0 1 0 2 2 0 1 7 Ñublense 1 0 1 0 1 1 0 1 8 Palestino 1 0 1 0 1 1 0 1 9 Audax Italiano 1 0 1 0 0 0 0 1 10 U. de Chile 1 0 1 0 0 0 0 1 11 O’Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Concepción 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Everton 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Coquimbo Unido 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Huachipato 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Colo-Colo 1 0 0 1 1 3 -2 0

