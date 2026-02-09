Vietnam ha sorprendido al mundo entero al iniciar la construcción de un megaproyecto que marcará un hito en la historia de los recintos deportivos a nivel mundial. Se trata del Trong Dong Stadium, un estadio con capacidad para 135.000 espectadores, proyectado para ser el más grande del planeta una vez terminado.

Ubicado en las afueras de Hanoi, la capital vietnamita, este colosal estadio forma parte de un plan estratégico de desarrollo urbano y deportivo cuyo valor ronda 38 mil millones de dólares y se desarrolla como pieza central de una nueva Ciudad Deportiva Olímpica.

El diseño arquitectónico del estadio se inspira en los tambores de bronce Dong Son, un símbolo ancestral de la cultura vietnamita, y busca fundir identidad local con una infraestructura moderna de clase mundial. El complejo no solo servirá como sede de eventos deportivos, sino también de grandes espectáculos culturales y ceremonias internacionales.

Así será el colosal Trong Dong Stadium de Vietnam.

Con capacidad superior a la de recintos como el Rungrado 1st of May Stadium de Corea del Norte o el Narendra Modi Stadium de la India, el Trong Dong promete superar los récords de asistencia y convertirse en una carta de presentación para Vietnam en el escenario internacional.

Las autoridades públicas y los desarrolladores del proyecto esperan que el estadio esté completo para agosto de 2028, sirviendo como núcleo de un desarrollo urbano que incluirá zonas deportivas, residenciales y sistemas de transporte integrados.

Los estadios más grande del mundo en la actualidad

Rungrado Primero de Mayo: Pyongyang, Corea del Norte , 114.000 espectadores.

, 114.000 espectadores. Melbourne Cricket Ground: Melbourne, Australia , 100.000 espectadores.

, 100.000 espectadores. Spotify Camp Nou: Barcelona, España , 99.354 espectadores (pasará a tener 105.000).

, 99.354 espectadores (pasará a tener 105.000). Soccer City: Johannesburgo, Sudáfrica , 94.736 espectadores.

, 94.736 espectadores. Rose Bowl Stadium: Pasadena, USA , 93.888 espectadores.

, 93.888 espectadores. Wembley Stadium: Londres, Inglaterra , 90.000 espectadores.

, 90.000 espectadores. Estadio Lusail: Lusail, Qatar , 88.966 espectadores.

, 88.966 espectadores. Estadio Azteca: CDMX, México , 87.523 espectadores.

, 87.523 espectadores. Nacional Bukit Jalil: Kuala Lumpur, Malasia , 87.411 espectadores.

, 87.411 espectadores. Borg El Arab: Alejandría, Egipto, 86.000 espectadores.

