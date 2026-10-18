El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se habría unido a una nueva alianza para votar en bloque en las elecciones de la ANFP.

Queda un mes para las elecciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en medio de todo el proceso de separación con la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), pero las aguas siguen bastante revueltas, incluso ahora Colo Colo tomó una decisión.

Tras la visita de la FIFA la semana pasada, que vino a inspeccionar cómo se están aplicando los cambios a la Ley SADP, algunos clubes no quedaron para nada conforme con la forma en que se está manipulando el proceso, apuntando a las listas de los candidatos Jorge Yunge y Jorge Uauy.

La alianza que arma Colo Colo

Es por ello, que el Cacique junto a Deportes Limache, decidieron unirse para crear un bloque y tomar decisiones en conjunto, sumando a 10 clubes en total. Así se dio a conocer a través de un comunicado, que firmaron los presidentes Aníbal Mosa y César Villegas del cuadro tomatero.

“El presidente del club Colo Colo, Aníbal Mosa Schmes, y el presidente de Deportes Limache, César Villegas Mena, se reunieron para analizar el actual presente del fútbol chileno de cara a las elecciones de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile”, comenzaron diciendo.

Respecto a esta decisión, indicaron que se debe a las dudas que quedaron de esta visita de la FIFA, pues en septiembre habrían tenido un adelanto en Estados Unidos de lo que iba a ocurrir.

“De acuerdo con los acontecimientos suscitados por la visita de la FIFA, situación no extraña para los dos candidatos, debido a que ellos estuvieron reunidos en Estados Unidos en el mes de septiembre, ya manejando esta información que hace pocos días se dio a conocer”, apuntaron.

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“En virtud de esta situación y de otros hechos que no han canalizados ni informados como debiese ser, han decidido votar en bloque y analizar en conjunto toda la situación que hoy se está presentando”, anunciaron.

“A este bloque se han sumado 10 clubes que apoyarán esta medida para dar transparencia en cómo y quienes serán elegidos”, finaliza el comunicado.

Comunicado de Aníbal Mosa y César Villegas.

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Además, Villegas declaró a La Tercera que ninguna de las listas los representan y que incluso se analiza la posibilidad de que estos clubes voten nulo en las elecciones del 19 de noviembre.