El elenco Microbusero habría infringido el artículo 31 del reglamento de la categoría.

Un complejo problema reglamentario podría golpear a Santiago Morning en la Segunda División Profesional. El cuadro dirigido por Esteban Paredes quedó en la mira tras el empate sin goles frente a Provincial Osorno, debido a una posible infracción a las bases del campeonato relacionada con la regla Sub 21.

Según establece el artículo 31 del reglamento de la categoría, cada equipo debe mantener durante todo el encuentro a un futbolista que cumpla con la condición de jugador Sub 21. Una situación que, aparentemente, el conjunto microbusero no habría respetado durante algunos minutos del compromiso disputado ante los sureños.

El foco de la controversia está en lo ocurrido durante el segundo tiempo. Joaquín Barrientos, quien cumplía con el requisito juvenil en Santiago Morning, abandonó la cancha a los 58 minutos. Sin embargo, el ingreso de Cristóbal Kuljis, también Sub 21, recién se produjo a los 63’.

De confirmarse esta situación, el elenco “Bohemio” habría permanecido cinco minutos sin un jugador juvenil en el terreno de juego, incumpliendo una de las exigencias obligatorias del torneo.

Provincial Osorno analiza sus pasos

Pese a que la situación ha generado ruido en la categoría, por ahora Provincial Osorno no ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Así lo informó el medio local País Lobo, que detalló que el club aún evalúa los antecedentes del caso.

Equipo de Esteban Paredes se ve contra las cuerdas.

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La eventual presentación podría tener consecuencias deportivas importantes. En caso de que el organismo disciplinario determine que existió una infracción reglamentaria, Santiago Morning se expone a perder los puntos obtenidos en el encuentro.

Un castigo que podría cambiar la tabla

La posible sanción no solo afectaría al equipo de Esteban Paredes, sino que también tendría impacto directo en la lucha por los primeros puestos del Grupo Sur de la Segunda División Profesional.

Si Provincial Osorno decide denunciar y el fallo le resulta favorable, los Toros podrían quedarse con los tres puntos del encuentro y asumir el liderato de la competencia, modificando significativamente el panorama de la temporada.

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Por ahora, la pelota está en manos del conjunto osornino y del Tribunal de Disciplina, mientras en Santiago Morning esperan que el empate ante Provincial Osorno no termine transformándose en una derrota administrativa.

DATOS CLAVE

Santiago Morning quedó en la mira por una posible infracción a la regla Sub 21.

El equipo dirigido por Esteban Paredes arriesga perder los puntos obtenidos ante Provincial Osorno.

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