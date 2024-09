El ex jugador y técnico del cuadro nortino ve con malos ojos el presente de Cobreloa y le puso la lápida al plantel.

Cobreloa tiene en el día de hoy una verdadera final por no descender en el Campeonato Nacional 2024, donde deberá recibir la visita de Ñublense con la misión de dejar los tres puntos en casa y respirar en la tabla de posiciones.

En la antesala del compromiso, Marco Antonio Figueroa habló con Bolavip Chile e hizo una dura radiografía del actual momento que vive el cuadro nortino que lo tiene en el penúltimo lugar de la clasificación.

Cobreloa viene de una dolorosa caída ante Audax Italiano. | Foto: Photosport

“Dalcio y Astorga son parecidos en cuanto a táctica y fútbol, yo creo que el tema pasa por la capacidad de los jugadores que dejó. No puede tener esa defensa tan mala y unos que ni en la B jugarían, pero no daré nombres ni quiero ofender a nadie”, analizó.

Figueroa sigue con su crítica y es aún más ácido: “Ni cuando yo dirigí en la B tenía jugadores tan malos. Quizás uno o dos, porque no había más en el mercado, pero no 11. Hay gente que dice ‘que el arquero, que este’, pero Cobreloa está cometiendo el error de siempre: dirigentes que no supieron manejar contrataciones”, sumó.

En el cierre, el ex entrenador del cuadro naranja muestra su pesar por el actual momento y confía en que se pueda revertir la situación: “Lamento mucho la situación del equipo, estoy pegado viendo los partidos, pero no posteo por respeto. Es muy difícil la situación, pero como hincha mando ánimo y ojalá Dalcio tenga la varita para ganar partidos y librarnos del descenso”, cerró.

Cobreloa vs. Ñublense, día y hora

Este martes 24 de septiembre a las 5:30 de la tarde, Cobreloa saltará a la cancha del Estadio Zorros Del Desierto de Calama para enfrentar a Ñublense, duelo válido por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2024.