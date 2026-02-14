El clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido, disputado en el Estadio La Portada por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, dejó emociones hasta el final.

El resultado final favoreció a los Aurinegros, que se impusieron 1-0 gracias a un cabezazo certero de Alejandro Camargo a los 74 minutos, dejando sin reacción al arquero Federico Lanzillota y desatando la alegría de los hinchas aurinegros.

La situación de La Serena se complicó aún más a los 76 minutos, cuando el defensor Yahir Salazar recibió tarjeta roja tras revisión del VAR, quedando con un jugador menos en los minutos finales.

Camargo le dio el triunfo a Coquimbo y desató la algarabía de los hinchas aurinegros | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Con este triunfo, el elenco dirigido por Hernán Caputto escaló hasta la tercera posición con 6 puntos, mientras que La Serena se mantiene con tan solo una unidad y deberá reaccionar en las próximas fechas para alejarse de la parte baja de la tabla.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026: