El clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido, disputado en el Estadio La Portada por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, dejó emociones hasta el final.
El resultado final favoreció a los Aurinegros, que se impusieron 1-0 gracias a un cabezazo certero de Alejandro Camargo a los 74 minutos, dejando sin reacción al arquero Federico Lanzillota y desatando la alegría de los hinchas aurinegros.
La situación de La Serena se complicó aún más a los 76 minutos, cuando el defensor Yahir Salazar recibió tarjeta roja tras revisión del VAR, quedando con un jugador menos en los minutos finales.
Con este triunfo, el elenco dirigido por Hernán Caputto escaló hasta la tercera posición con 6 puntos, mientras que La Serena se mantiene con tan solo una unidad y deberá reaccionar en las próximas fechas para alejarse de la parte baja de la tabla.
Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Huachipato
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|3
|6
|2
|U. La Calera
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|3
|Coquimbo Unido
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|4
|O’Higgins
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|5
|Audax Italiano
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|6
|U. Católica
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|7
|Deportes Limache
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|8
|Colo-Colo
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|9
|Cobresal
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|10
|Univ. Concepción
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
|11
|Ñublense
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|12
|U. de Chile
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
|13
|Palestino
|3
|0
|2
|1
|2
|4
|-2
|2
|14
|La Serena
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|15
|Concepción
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|16
|Everton
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|-6
|0