El clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido, disputado en el Estadio La Portada por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, dejó emociones hasta el final.

El resultado final favoreció a los Aurinegros, que se impusieron 1-0 gracias a un cabezazo certero de Alejandro Camargo a los 74 minutos, dejando sin reacción al arquero Federico Lanzillota y desatando la alegría de los hinchas aurinegros.

La situación de La Serena se complicó aún más a los 76 minutos, cuando el defensor Yahir Salazar recibió tarjeta roja tras revisión del VAR, quedando con un jugador menos en los minutos finales.

Camargo le dio el triunfo a Coquimbo y desató la algarabía de los hinchas aurinegros | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Con este triunfo, el elenco dirigido por Hernán Caputto escaló hasta la tercera posición con 6 puntos, mientras que La Serena se mantiene con tan solo una unidad y deberá reaccionar en las próximas fechas para alejarse de la parte baja de la tabla.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Huachipato 3 2 0 1 5 2 3 6
2 U. La Calera 2 2 0 0 4 1 3 6
3 Coquimbo Unido 3 2 0 1 4 2 2 6
4 O’Higgins 2 2 0 0 3 1 2 6
5 Audax Italiano 2 1 1 0 3 0 3 4
6 U. Católica 2 1 1 0 4 2 2 4
7 Deportes Limache 2 1 1 0 4 2 2 4
8 Colo-Colo 2 1 0 1 3 3 0 3
9 Cobresal 2 1 0 1 2 3 -1 3
10 Univ. Concepción 2 1 0 1 1 3 -2 3
11 Ñublense 2 0 2 0 2 2 0 2
12 U. de Chile 3 0 2 1 1 2 -1 2
13 Palestino 3 0 2 1 2 4 -2 2
14 La Serena 3 0 1 2 2 4 -2 1
15 Concepción 2 0 0 2 1 4 -3 0
16 Everton 3 0 0 3 0 6 -6 0