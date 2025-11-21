San Luis de Quillota vive una verdadera revolución luego que este jueves el club ‘Canario’ anunciara con bombos y platillos a Humberto Suazo como su nuevo director técnico para la temporada 2026, donde el principal objetivo será buscar el ascenso a Primera División.

Tras retirarse del fútbol profesional hace unas semanas, el ‘Chupete’ se había sumado al cuerpo técnico de Fernando Guajardo, pero finalmente la directiva encabezada por César Villegas terminó confirmando el hombre venido del planeta gol como su nuevo entrenador.

Ahora el exgoleador de Monterrey tendrá que armar un nuevo plantel para el próximo año luego que el club realizara una poda masiva y solo quedaran con contrato cuatro jugadores de la plantilla 2025: Sebastián Parada, Martín Carreño, Martín Larraín y Lucciano Moreno.

La propuesta de Humberto Suazo

Ante el difícil panorama de armar un equipo prácticamente de cero, Humberto Suazo decidió ponerle paño frío a la situación: “Lo más importante es que yo no tengo miedo del desafío, es lo más importante que tengo en mi cabeza. Han pasado cosas más duras, por lo que esto para mí es una motivación”, admitió el exfutbolista en su presentación.

En esa línea admitió que “ya sé cómo se maneja el club. He sido siempre competitivo en mi vida. Sé cómo reacciona el jugador cuando juega y cuando no; eso me lo ha dado la experiencia y los entrenadores que he tenido”.

Al ser consultado sobre cómo jugarán los equipos de Humberto Suazo, el exColo Colo aseguró que la principal cualidad será contar con jugadores de buena técnica y buen trato al balón.

“Me gustan los jugadores buenos para la pelota. Esa va a ser la base: jugadores con buena técnica, que sean de confianza y que hayan jugado conmigo. Lo principal es formar un grupo sólido”, cerró.

