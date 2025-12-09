San Luis de Quillota, con Humberto Suazo a la cabeza, se metió de lleno al mercado de fichajes con el fin de planificar su plantel para la temporada 2026.

El nuevo proyecto deportivo del ‘Chupete’ tiene como principal objetivo buscar el ansiado ascenso a Primera División, en una competencia que tendrá la presencia de varios ‘grandes’ la próxima temporada.

De acuerdo con información de Soy Canario, el conjunto quillotano tendría muy avanzadas las conversaciones con dos delanteros extranjeros que podrían convertirse en las primeras incorporaciones del nuevo ciclo de Suazo.

Humberto Suazo debutará como DT en el profesionalismo en 2026 (Photosport).

Los apuntados son Gael Acosta (33) y Luis Guillermo Madrigal (32), atacantes mexicanos que coincidieron con el exdelantero en sus inicios en Rayados de Monterrey, un vínculo que hoy facilita el acercamiento entre las partes.

Acosta disputó la última parte de 2025 en Venados, de la Liga Expansión MX, mientras que Madrigal viene de defender al Panachaiki de la Segunda División de Grecia.

Ambos futbolistas están siendo analizados por la dirigencia, que evalúa dar el siguiente paso en las negociaciones con la intención de potenciar el frente ofensivo con jugadores de experiencia internacional.

