Fue el mismísimo Johnny Herrera el que anunció con bombos y platillos que el ex Ñublense, Patricio Rubio, tenía todo acordado para llegar -otra vez- a Everton de Viña del Mar.

En la ciudad que canta y encanta aún recuerdan el póker de goles del delantero a Colo Colo y por eso la opción que llegue por tercera vez en su carrera se veía bien encaminada, más aún con la salida de otros referentes de área como Cristián Palacios y Matías Campos López.

Cuando todos pensaban que la presentación de Rubio era cosa de horas, hubo un dramático giro de las cosas y al parecer el atacante no llegará a Viña del Mar.

Así lo informó el medio partidista Nación Oro y Cielo los que aseguran que “Pese a las conversaciones iniciales, luego de un análisis interno el club determinó buscar otro perfil de delantero para 2026, por lo que Patricio Rubio quedaría prácticamente descartado“.

Es una buena noticia para los hinchas de Unión Española que sueñan con la vuelta del goleador para la operación de vuelta a primera división.

Patricio Rubio ilusiona a los hinchas de Unión Española.

El “Plan B” de Everton: Los candidatos al puesto