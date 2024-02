La temporada 2024 del fútbol chileno está a la vuelta de la esquina y este domingo Colo Colo y Huachipato darán el puntapié inicial a un nuevo año futbolístico del balompié criollo. Una semana más tarde, el Campeonato Nacional 2024 se estrenará con bombos y platillos.

Gustavo Huerta, director técnico de uno de los equipos protagonistas en la última temporada como lo fue Cobresal, hizo una dura denuncia en conversación con TNT Sports. El DT nortino se fue en picada y denunció presiones por parte de representantes.

Sin miedo alguno, Huerta asegura que han tratado de meter mano en el conjunto del norte grande del país: “Me niego cuando un representante, como aquí lo han querido hacer en Cobresal, quiere traer a todos los jugadores”, dijo.

Gustavo Huerta se plantó firme. | Foto: Photosport

En esa misma línea, el DT revela que “Sé el nombre, es argentino, pero no lo conozco. Pero yo me he negado siempre. Después, como pasa en otros clubes, eso expone al técnico”, complementó Huerta.

“Capaz que me perjudique si salgo de Cobresal, pero siempre voy a privilegiar la búsqueda de un buen jugador, que se comprometa con el club y nos sirva. No reniego que es un trabajo como cualquiera, a muchos jugadores les conviene, pero cuando quieren imponer, meterse o presionar llamando al presidente para preguntar por qué no juega alguien, o atreviéndose a llamarme a mí para decirme por qué un jugador no está jugando, ya me peleo”, remató en el cierre.

Para esta temporada, en donde disputarán la fase de grupos de Copa Libertadores, Cobresal se ha reforzado con Franco Lobos, Diego Coelho, Leandro Navarro, Franco Bechtholdt y Felipe Barrientos.

El debut de Cobresal esta temporada

El cuadro nortino debutará esta temporada nada más ni nada menos que ante Universidad de Chile el domingo 18 de febrero, compromiso que se llevará a cabo en un Estadio Nacional -muy posiblemente- repleto hasta las banderas.