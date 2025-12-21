Unión Española ya trabaja en lo que es su plan de retorno a la primera división tras lo que fue su 2025 para el olvido, el que les significó un doloroso descenso y del cuál esperan poder sacudirse rápidamente.

Por esto, en el conjunto ‘Hispano’ no pierden tiempo y ya trabajan en lo que es el tema de los refuerzos, en donde el equipo de Gonzalo Villagra espera reforzarse de buena forma para lo que será la Liga de Ascenso.

En las últimas horas, una importante novedad recibiría el conjunto de Independencia, en la que tendría todo listo para acordar la llegada de un nevo fichaje para el 2026.

Se trata del lateral Martín Ormeño, quien en el 2025 tuvo una gran temporada con Puerto Montt, club con el que consiguió el ascenso y ahora, tendría todo listo para recalar en Unión Española.

Carreño sería nuevo refuerzo de la Unión Española | Foto: Archivo

Así lo informó el periodista Matías Larraín en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el jugador críado en Colo Colo y que es hijo del histórico del ‘Cacique’, Raúl Ormeño, tendría todo listo para ser nuevo jugador del conjunto ‘Hispano’.

“El lateral y reciente campeón con Deportes Puerto Montt en la Segunda División, Martín Ormeño, será refuerzo de Unión Española. Llegará vía libre por la temporada 2026. En los próximos días debería ser presentado”, informó.

De esta manera, Unión Española se sigue preparando con todo pensando en el 2026, en la que espera en los próximos días anunciar a sus primeros refuerzos, mientras sigue en la búsqueda de nuevos nombres.

En Síntesis