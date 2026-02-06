Huachipato perdió la paciencia por la última resolución de su encuentro ante Universidad de Chile. ¿Qué pasó? El cuadro de Talcahuano tendrá que recibir al conjunto azul sin público.

Ante la polémica instalada en la previa del compromiso por la Liga de Primera, el elenco acerero no podrá contar con sus hinchas en el Estadio CAP-Acero. Ello generó la furiosa reacción de su cúpula.

En conversación con Radio ADN, fue Hernán Rosenblum el encargado de disparar contra las autoridades. El controlador del club sureño no quedó para nada conforme con la determinación.

“Para nosotros es muy lamentable tener que jugar sin público. Pasamos por varias etapas y solicitudes, aceptadas en un principio y luego rechazadas”, comenzó señalando con decepción.

Luego, agregó: “En un comienzo podíamos jugar con 9.000 personas de hinchada local y visitante, algo por lo que siempre hemos luchado, para que exista un marco importante, con nuestros hinchas y sus familias”.

Huachipato y Universidad de Chile jugarán sin público. (Imagen: Photosport)

Huachipato jugará ante Universidad de Chile

Finalmente, el dirigente aseguró que, a su modo de ver las cosas, el enfrentamiento no debiese ser disputado. ¿Por qué motivo? Cuestionó el hecho de que sea a puertas cerradas.

“Si me preguntas en lo personal, no deberíamos haber jugado el fin de semana y haber buscado alguna fecha en la que pudieran asistir nuestros hinchas. No jugar a estadio vacío, que nada bien le hace al espectáculo”, cerró.

En resumen: