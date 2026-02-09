Universidad de Chile tiene una deuda pendiente y ello bien lo sabe un ídolo del conjunto laico: se rindió ante el remodelado estadio de Universidad Católica. ¿De quién se trata?

En la previa del Duelo de Leyendas que se jugará en el Claro Arena, un multicampeón con la escuadra azul se deshizo en elogios hacia la casa deportiva del archirrival. Ese es el caso de José “Pepe” Rojas.

A pesar de tener el corazón y la sangre de otro color, admitió que el reducto de San Carlos de Apoquindo es imponente. Alguna vez quiere gozar de uno parecido para el equipo de sus amores.

“Es hermoso. Por lo que se puede presenciar, es un estadio de primer nivel. De verdad es un estadio bastante lindo“, comenzó señalando el monarca de la Copa Sudamericana 2011 a AS Chile.

En dicha línea, el retirado defensor de Universidad de Chile agregó: “Como hincha, uno sueña con el estadio. Esperamos que el día de mañana se pueda hacer realidad“.

El recordado capitán de Universidad de Chile se rindió ante el estadio de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Su recuerdo con Universidad Chile ante la UC

Finalmente, Pepe Rojas realzó la importancia de tener un recinto como el de la UC. Para él, no hay duda de que el cuadro precordillerano saca ventaja al recibir a sus rivales en Las Condes.

“Acá Universidad Catolica hace sentir la localía, pero creo que dentro de todo, era grato venir a San Carlos y disfrutar los clásicos“, concluyó el otrora seleccionado nacional.

En resumen: