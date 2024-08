Tras su retiro del fútbol a fines de la temporada 2021 cuando ayudó al ascenso del cuadro de Coquimbo Unido a Primera División, Jean Beausejour decidió continuar ligado al fútbol en los medios de comunicación.

El ex Universidad de Chile inició así su carrera como comentarista en Radio ADN y por cierto, panelista de conversación en los espacios de ESPN Chile, donde constantemente comparte sus análisis deportivos.

Sin embargo y tras casi tres años, el Bose quiso dar un paso al costado y este va ligado a que no seguirá más en el programa Los Tenores de la 91.7 de la Frecuencia Modulada.

En el espacio de este miércoles, el doble goleador mundialista entregó sus razones a las 14 horas. “Desde mi retiro no he tenido descanso, me integré directamente a Los Tenores y eso me ayudó a sopesar el final de mi carrera. Mis compañeros me ayudaron mucho, pero en la situación que estoy ahora necesito sacar la cabeza fuera de la caja para ver mi próximo paso“, dijo el ex jugador de 40 años en declaraciones que reproduce adn.cl.

Beausejour: “La radio es un medio de compañía”

De todos modos, el ex Colo Colo en su adiós dejó la puerta entreabierta para poder algún día volver a comentar en radio, puntualmente porque entendió que es un medio cercano a la gente.

“Lo más probable es que los caminos se vuelvan a cruzar. Estoy muy agradecido de este equipo. Quise venir a la radio para entender cómo pasaba todo desde el otro lado. Entendí que la radio es un medio de compañía, que informa y también entretiene“, afirmó el comunicador reconocido como el Tenor Mundialista.

Finalmente, reconoció que aún hay cosas que no logra compartir, pero que sí las comprende. “Desde mi óptica de futbolista solo quería datos duros, pero ahora abrí mi visión. Quizá no lo comparto, pero lo entiendo. La gente no solo necesita lenguaje de nicho, sino también la entretención y la chimuchina. Sigo sin explicármelo, pero lo entiendo ahora”, cerró el Bose mientras era despedido por todos su compañeros de Los Tenores.