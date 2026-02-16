La ley del ex no se aplica solo con goles, sino también con sentimientos encontrados. Joaquín Montecinos, hoy figura de Deportes Limache, vivió un partido aparte en el Estadio Lucio Fariña.

Cada vez que el “Joaco” tocaba el balón, una lluvia de pifias caía desde el sector de la galería ocupado por la hinchada de O’Higgins de Rancagua sin darle respiro alguno.

El rencor de los fanáticos del “Capo de Provincia” tiene fecha exacta: el mercado de pases de 2025. En aquel entonces, Montecinos presionó para forzar su salida hacia Colo Colo, un movimiento que finalmente se cayó, dejando al jugador en una posición incómoda con la dirigencia y la gente de la Sexta Región.

Tras el pitazo final que selló la victoria para el cuadro limachino, el atacante enfrentó los micrófonos con madurez y sin buscar polémicas adicionales:

“Me putearon de todos los colores, de todas las formas posibles. Yo no iba a caer en el juego de responder, siempre he sido muy respetuoso en ese sentido”, declaró el delantero.

Incluso, Montecinos empatizó con el hincha: “Creo que ellos también vienen a la cancha a desahogarse. Lo importante es que se logró el resultado”.

Otra época: Cuando Joaquín Montecinos era querido por la gente de O’Higgins

Deportes Limache: La sorpresa y humildad del puntero

Más allá del conflicto personal, el delantero puso el foco en el excelente presente de Deportes Limache, equipo que ha irrumpido con fuerza en la división: