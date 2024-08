El periodista de Radio Pauta no entiende cómo la U y Colo Colo no tienen un defensor de categoría en sus respectivas series juveniles.

Los directivos de Colo Colo y Universidad de Chile se siguen moviendo en el cierre del mercado de pases invernal y buscan satisfacer la necesidad más urgentes de Jorge Almirón y Gustavo Álvarez respectivamente.

Ante ese escenario, el nombre elegido por ambas escuadras es el mismo: Jonathan Villagra, defensor central de 23 años que pertenece a las filas de Unión Española.

Al zaguero que estuvo en los Juegos Panamericanos de Santiago le quedan apenas un semestre de contrato con los Hispanos y desde el cuadro de la comuna de Independencia no quieren retenerlo, pero si percibir un beneficio económico.

COKE HEVIA Y EL GRAN PERO PARA FICHAR A JONATHAN VILLAGRA

Al periodista Jorge Coke Hevia no lo termina de convencer del todo el fichaje de Villagra en uno de los grandes del fútbol chileno, así lo hizo saber en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta.

¿Cómo no va a haber un Villagra en las divisiones inferiores de Colo Colo o la U? La experiencia te la cambio por los tres meses inactivo. Villagra si llega a Colo Colo no va a jugar titular contra Junior, si llega a la U no va a jugar de titular en el próximo partido de la U”, afirmó el comunicador deportivo.

Villagra defendió la camiseta de La Roja Sub 23 en los Juegos Panamericanos de Santiago | FOTO: Javier Salvo/Photosport

“A mí me gusta Villagra, pero los dos clubes más grandes de Chile se están peleando un jugador que va ser difícil de revender. “¿Cuál es el tema? La experiencia. Pero si a los 23 años un central bueno tiene que estar afuera, afuera. Va ser difícil de revender”, remató.

Superclásico, día y hora

Este sábado 10 de agosto a las 15:00 horas, se disputará una nueva edición del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.