El comentarista deportivo Juan Cristóbal Guarello no se anda con rodeos en su reconocido programa de Youtube llamado La Hora de King Kong, donde analiza todo el acontecer del fútbol chileno.

Este jueves por la noche, el panelista de Radio Agricultura comenzó a leer comentarios de la gente que lo sigue y fue ahí que uno le confesó que Waldemar Méndez había reaccionado y cuestionado a sus polémicos dichos sobre Marcelino Núñez en la Selección Chilena, en el cual Guarello decía que “había algo sospechoso en su expulsión” ante Venezuela.

Todo comenzó a raíz de la expulsión de Marcelino Núñez ante Venezuela | Matías Delacroix/Photosport

Fue ahí que el ganador del Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2011 no aguantó más y se fue en picada en contra del ex guardameta.

“Waldemar es un pelotudo, me da lo mismo lo que diga. Además, es escudería 100 por ciento. Primero, es escudería 100 por ciento. Segundo, es un don nadie. Tercero, yo estaba leyendo un posteo y que se informe mejor y que se deje de leer titulares”, partió diciendo Guarello.

“Le tengo una de Cagigao papá, que Waldemar cierre el … Escudería ah, escudería y no de la pole posición. Waldemar hue..arquerazo. Que si comentaba porque era amigo de Jorge Clark hue.. y después yunta con la escudería, comedor de asado de la escudería. Waldemar hueo…”, agregó el ex ADN Deportes.

“Fue un posteo que leí, pero si no saben leer. A Waldemar Méndez en una manifestación en vez de agua le tirai libros y sale corriendo. Digan que mate a Waldemar, le tengo una maravillosa”, complementó.

LA DEFENSA DE WALDEMAR MÉNDEZ A FRANCIS CAGIGAO

Hay que retroceder hasta el 19 de octubre de 2022, cuando en su momento, el ex panelista de ESPN tuvo enfrente a Francis Cagigao, ex director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, y solamente tuvo palabras de halago para el ex veedor del Arsenal de Inglaterra.

Fue este hecho que Guarello no le dejó pasar y le sacó en cara. “Pégate una sorbida a Cagigao, quien ni siquiera dejó un plan para las divisiones inferiores tanto que lo tuvo que hacer Rodrigo Robles para pasársela a Nicolás Córdova. Dale gracias a Claro Mímica porque te hubieses ido hace 20 años de Chile porque acá nunca fuiste aporte. ‘Le enseñaste al medio cómo se hacen las cosas’. ¿Y cómo le fue a las selecciones? ¿A la adulta? No, si no le mandaron a decir. Es un títere. No, no, Waldemarcito. Melón y Melame, Francis y Waldemar”, prosiguió.

“Si Waldemar se hubiera dado el trabajo, una vez en su vida, de leer, investigar y no repetir como loro lo que le dicen, se hubiera dado cuenta que estaba equivocado. Yo leí un posteo en la transmisión online y me acordé del sorbete del año pasado, que es para caminar por las paredes, ni el Hombre Araña. Entre Luka Tudor y el otro, mil veces Tudor. Por lo menos Tudor metió un gol en su vida, el otro lo único que hizo fue jugar como Galvarino al arco”, cerró.

