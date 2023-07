¡La de Pablo Parra no es nueva! Las otras vendidas de humo de ex jugadores de Universidad de Chile que reconocieron ser hinchas de Colo Colo

Este viernes, Pablo Parra fue presentado en el Estadio Monumental fue presentado como nuevo refuerzo de Colo Colo dejando algunas frases que quedaron para el bronce y que indudablmente, han generado reacciones en el mundo azul.

La razón es clara, el futbolista señaló que con su llegada a Macul, está cumpliendo un sueño y que siempre ha sido hincha del cacique, recordando que en el año 2019, Parra defendió los colores de Universidad de Chile, pasando sin pena ni gloria.

Pero lo del ex Puebla de México no es nuevo y no hay que retroceder tanto en el tiempo para darnos cuenta que se vivieron casos muy similares, de quienes al ponerse la camiseta blanca, se olvidaron de la azul. Lo particular, es que recordaremos a dos futbolistas formados en la U.

El primero es Emilio Hernández, quien tras vivir algunos años en el primer equipo azul y consiguiendo el título el año 2009, volvió a los azules en el año 2012, a un equipo que era el mejor del continente y que venía de levantar la Copa Sudamericana, partido final al cual, él llegó con amigos para presenciar el título internacional.

No obstante, al técnico Jorge Sampaoli nunca lo logró encandilar y al cabo de ese semestre, pese a que fue titular en el recordado cinco a cero, emigró a Unión Española y cuando le tocó medirse ante sus ex compañeros, anotó un par de goles y los celebró como loco, uno de ellos gritándoselo al propio casildense.

Tras la buena campaña en los rojos, se le dio la gran oportunidad, Colo Colo. Al ser presentado en el Monumental, el Choro Emilio lanzó una potente declaración. “Estoy feliz de llegar a Colo Colo, y agradecido de que me abrieran las puertas. Es el día más feliz de mi vida“, afirmó sin que se le moviera ningún músculo.

Hernández, celebrando un gol anotado en Colo Colo (Photosport)

El otro caso es muy similar y fue hace un par de años. Se trata de Nicolás Maturana, canterano azul y que el propio Jorge Sampaoli lo hizo debutar en el primer equipo. Incluso, el conocido Guarén, tiene su medalla como campeón de Sudamericana.

Tras algunos préstamos, el año 2016 volvió a la U y arrancó como titular, pero no pudo consolidarse y tuvo la oportunidad de probar suerte en el fútbol mexicano, precisamente en el Necaxa. Tras aquello, Colo Colo lo contrató.

En la ceremonia de presentación como flamante refuerzo, Maturana repitió la historia de Hernández, “Estoy contento, feliz de llegar a un club grande. Es un paso importante en mí carrera.

Estoy contento de vestir esta camiseta. Cumplí el sueño de mi abuelo. Él me quería ver con la camiseta de Colo Colo, mis objetivos son claros, quiero ser campeón con Colo Colo y sobre su pasado en el clásico rival añadió que «me voy a entregar por completo en la cancha, voy a mojar la camiseta y demostrar la calidad de jugador que soy para ganarme al hincha y para que Colo Colo esté en lo alto. Con el cacique, anotó solo un gol.

La celebración de Maturana (Photosport)

Es parte del folcklore del fútbol y sobre todo chileno, donde en más de alguna ocasión, el origen se lo lleva el viento y aparecen palabras, en las cuales, a veces, han quedado preso de ellas.