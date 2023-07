Pablo Parra apaga el incendio con bencina y vuelve a menospreciar su paso por Universidad de Chile: "Nunca me identifiqué con la U, además tuve tres técnicos y el equipo no funcionó"

Un verdadero revuelo comunicacional generó la presentación de Pablo Parra como nuevo jugador de Colo Colo para la presente temporada, porque en la ocasión, el futbolista señaló que siempre fue hincha del cacique y que su anterior paso por Universidad de Chile, solo fue profesionalismo.

Y hubo reacciones varias de parte de muchos que están ligados al cuadro azul, quienes se mostraron decepcionados de esas palabras, más aún que el jugador no mostró nada en los estudiantiles, según los especialistas.

Este viernes, en el programa Más que Fútbol de DSports volvió a recalcar que llegar a Macul es parte de un sueño que está cumpliendo y que se lo había hecho saber alguna vez a su familia, “dije que era hincha de Colo Colo porque lo soy y se los dije a mis padres también, que algún día estaría en Colo Colo. Estoy cumpliendo un sueño”, afirmó el ex Puebla de México.

De todos modos, era pregunta fija su paso por los azules en la temporada 2019, año muy complejo que vivió la escuadra laica y que lo tuvo siempre peleando los puestos de descenso. En la ocasión, el chillanejo afirmó que en los universitarios, nunca se sintió identificado.

“A pesar de haber tenido un pasado ‘azul’, pero nunca me identifique con Universidad de Chile“, reconoció Parra, para luego dar el golpe de gracia justificando así, su pobre nivel mientras visitó la camiseta del Romántico Viajero, “sabía que dirían que Universidad de Chile no estuve a la altura, pero ahí tuve tres técnicos en un año y el equipo tampoco funcionó“, sostuvo el ex seleccionado nacional.

Un feliz Pablo Parra fue presentado como nuevo refuerzo de Colo Colo (Colo Colo)

Sin duda, mucho picante hay tenido la llegada del ex Cobreloa a Colo Colo tras sus sinceras declaraciones, pero que indudablemente, ha afectado al entorno de la U. Veremos si termina aquí o seguirá.